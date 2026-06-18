Kedilere Sarılmak Her Zaman Rahatlatmıyor: Stres Anında Etkisi Tersine Dönebilir

Ancak bu etkinin stresli dönemlerde aynı şekilde ortaya çıkmadığı görüldü.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise stres anlarında kedilerle yoğun şekilde ilgilenmenin, özellikle sarılma gibi fiziksel temasların, bazı kişilerde olumsuz duyguları artırabilmesiydi. Köpeklerle kurulan etkileşimlerde ise stres üzerinde belirgin bir olumlu ya da olumsuz etki gözlemlenmedi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Sanne Peeters, bu durumun kedilerle kurulan etkileşimlerin genellikle daha sakin ve pasif olmasından kaynaklanabileceğini belirtti. Peeters, stresli anlarda insanların daha güçlü bir destek arayışında olabileceğini, kedilerle yoğun temasın ise bu ihtiyacı her zaman karşılamayabileceğini ifade etti.

Bilim insanları, evcil hayvanların yanında bulunmanın ve onlarla aktif şekilde ilgilenmenin insanlar üzerindeki etkilerinin birbirinden farklı olabileceğini vurguladı. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmadaki kedi sahibi katılımcı sayısının daha sınırlı olması nedeniyle sonuçların kesin bir yargı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Araştırmaya göre kedi ve köpekler genel olarak insanlara duygusal destek sağlayabiliyor. Ancak bu destek, her stresli anda doğrudan rahatlama sağladığı anlamına gelmeyebilir. Bazen bir patili dostun sadece yanında olması, yoğun bir sarılmadan daha etkili olabilir.