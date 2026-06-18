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Kedilere Sarılmak Her Zaman Rahatlatmıyor: Stres Anında Etkisi Tersine Dönebilir

Kedilere Sarılmak Her Zaman Rahatlatmıyor: Stres Anında Etkisi Tersine Dönebilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 10:37
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Yeni bir araştırma, kedilerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair şaşırtıcı bir sonucu ortaya koydu. Kediler ve köpekler genel olarak ruh halini iyileştirebilse de, özellikle stres anlarında kedilere sarılmanın beklenen rahatlamayı sağlamayabileceği görüldü.

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Evcil hayvanların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır tartışılıyor.

Evcil hayvanların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır tartışılıyor.

Ancak yeni bir araştırma, özellikle stresli anlarda kedilerle kurulan yoğun fiziksel temasın beklenenin aksine olumsuz duyguları artırabileceğini ortaya koydu.

Pek çok kedi ve köpek sahibi, hayvanlarıyla vakit geçirmenin kendilerini daha iyi hissettirdiğini ifade ediyor. Bilim insanları da bu etkinin nasıl ortaya çıktığını anlamak için Hollanda Açık Üniversitesi öncülüğünde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Araştırmaya kedi, köpek veya her ikisiyle birlikte yaşayan 188 kişi katıldı. Katılımcıların telefonlarına yüklenen bir uygulama aracılığıyla gün içinde belirli aralıklarla ruh halleri, stres seviyeleri ve evcil hayvanlarıyla olan etkileşimleri takip edildi. Araştırmacılar yaklaşık 8 bin anlık değerlendirmeyi inceleyerek hayvanlarla temasın duygusal etkilerini analiz etti.

Elde edilen sonuçlar, hem kedi hem de köpeklerle etkileşimin genel olarak olumlu duyguları artırdığını ve olumsuz hisleri azalttığını gösterdi.

Elde edilen sonuçlar, hem kedi hem de köpeklerle etkileşimin genel olarak olumlu duyguları artırdığını ve olumsuz hisleri azalttığını gösterdi.

Ancak bu etkinin stresli dönemlerde aynı şekilde ortaya çıkmadığı görüldü.

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise stres anlarında kedilerle yoğun şekilde ilgilenmenin, özellikle sarılma gibi fiziksel temasların, bazı kişilerde olumsuz duyguları artırabilmesiydi. Köpeklerle kurulan etkileşimlerde ise stres üzerinde belirgin bir olumlu ya da olumsuz etki gözlemlenmedi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Sanne Peeters, bu durumun kedilerle kurulan etkileşimlerin genellikle daha sakin ve pasif olmasından kaynaklanabileceğini belirtti. Peeters, stresli anlarda insanların daha güçlü bir destek arayışında olabileceğini, kedilerle yoğun temasın ise bu ihtiyacı her zaman karşılamayabileceğini ifade etti.

Bilim insanları, evcil hayvanların yanında bulunmanın ve onlarla aktif şekilde ilgilenmenin insanlar üzerindeki etkilerinin birbirinden farklı olabileceğini vurguladı. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmadaki kedi sahibi katılımcı sayısının daha sınırlı olması nedeniyle sonuçların kesin bir yargı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Araştırmaya göre kedi ve köpekler genel olarak insanlara duygusal destek sağlayabiliyor. Ancak bu destek, her stresli anda doğrudan rahatlama sağladığı anlamına gelmeyebilir. Bazen bir patili dostun sadece yanında olması, yoğun bir sarılmadan daha etkili olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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