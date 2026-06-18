Kedilere Sarılmak Her Zaman Rahatlatmıyor: Stres Anında Etkisi Tersine Dönebilir
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Yeni bir araştırma, kedilerin insan psikolojisi üzerindeki etkilerine dair şaşırtıcı bir sonucu ortaya koydu. Kediler ve köpekler genel olarak ruh halini iyileştirebilse de, özellikle stres anlarında kedilere sarılmanın beklenen rahatlamayı sağlamayabileceği görüldü.
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Evcil hayvanların insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır tartışılıyor.
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Elde edilen sonuçlar, hem kedi hem de köpeklerle etkileşimin genel olarak olumlu duyguları artırdığını ve olumsuz hisleri azalttığını gösterdi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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