Bu Mantar Üreticisine Kısa Sürede Yüksek Kazanç Sağlıyor: Gelir Kapısı Haline Geldi

Doğru şartlar sağlandığında yetiştirilebilen bu özel mantar türü, üreticiler için kısa sürede önemli bir gelir kapısı haline geliyor.

Porçini mantarına alternatif olarak gösterilen ağsı boletus, kendine has aroması ve lezzetiyle özellikle gurmelerin ve lüks restoranların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Narin tereyağımsı dokusu ve fındığı andıran aroması sayesinde hem taze hem de kurutulmuş haliyle yüksek talep görüyor.