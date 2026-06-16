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Bu Mantar Üreticisine Kısa Sürede Yüksek Kazanç Sağlıyor: Gelir Kapısı Haline Geldi

Bu Mantar Üreticisine Kısa Sürede Yüksek Kazanç Sağlıyor: Gelir Kapısı Haline Geldi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 19:10
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Gastronomi dünyasında son dönemde öne çıkan ağsı boletus mantarı, yüksek piyasa değeri ve yoğun talebiyle üreticilerin dikkatini çekiyor. Kontrollü koşullarda dahi yetiştirilebilmesi, bu özel türü kısa sürede kazanç sağlayan yeni bir gelir kapısına dönüştürmüş durumda.

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Gastronomi dünyasında son dönemde dikkat çeken ağsı boletus mantarı, yüksek piyasa değeri ve kontrollü üretime uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Gastronomi dünyasında son dönemde dikkat çeken ağsı boletus mantarı, yüksek piyasa değeri ve kontrollü üretime uygun yapısıyla öne çıkıyor.

Doğru şartlar sağlandığında yetiştirilebilen bu özel mantar türü, üreticiler için kısa sürede önemli bir gelir kapısı haline geliyor.

Porçini mantarına alternatif olarak gösterilen ağsı boletus, kendine has aroması ve lezzetiyle özellikle gurmelerin ve lüks restoranların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Narin tereyağımsı dokusu ve fındığı andıran aroması sayesinde hem taze hem de kurutulmuş haliyle yüksek talep görüyor.

Geçmişte yalnızca ormanlık alanlarda ve belirli dönemlerde toplanabilen mantar türleri arasında bulunan ağsı boletus, günümüzde özel üretim teknikleri sayesinde kontrollü ortamlarda da yetiştirilebiliyor.

Geçmişte yalnızca ormanlık alanlarda ve belirli dönemlerde toplanabilen mantar türleri arasında bulunan ağsı boletus, günümüzde özel üretim teknikleri sayesinde kontrollü ortamlarda da yetiştirilebiliyor.

Ev tipi düzeneklerden profesyonel tesislere kadar farklı üretim modelleriyle yetiştiriciliği yapılabiliyor.

Mantarın verimli şekilde gelişebilmesi için sıcaklık ve nem dengesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Mantarın verimli şekilde gelişebilmesi için sıcaklık ve nem dengesinin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Özellikle 15 ila 25 derece arasındaki uygun koşullar, üretimde istenilen verimin alınmasına yardımcı oluyor.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında büyüme süreci hızlanan ağsı boletus, kurutulduğunda ise aromasını daha yoğun hale getiriyor. Bu özelliği, ürünün raf ömrünü uzatırken ihracat ve pazar değerini de artırıyor.

Tarım sektöründe yüksek katma değerli ürünlere yönelen üreticilerin ilgisini çeken ağsı boletus, özellikle doğru yöntemlerle yapılan yetiştiricilikle önemli bir kazanç potansiyeli sunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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