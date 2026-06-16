Şampuan ve Saç Kremi Kullanırken Yapılan Bu Hata Saç Dökülmesine Yol Açabilir

Uzmanlara göre şampuanı ve saç kremini saçın yanlış bölgesine uygulamak; saç derisi dengesini bozarak kırılma, kuruluk ve bazı kişilerde dökülme sorunlarını artırabilir.

Saçlarımız aslında vücudumuzdaki birçok değişimi yansıtan önemli bir göstergedir. Sağlık sorunlarından beslenme eksikliklerine kadar pek çok durum saçlarda kendini gösterebilir. Ancak saçların da doğru bakım için bazı temel ihtiyaçları vardır.

Saç bakımında en sık yapılan yanlışlardan biri ise şampuan ve saç kremini saçın tamamına aynı şekilde uygulamaktır. Uzmanlar, bu iki ürünün farklı bölgelere uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Bunun en kolay hatırlanan yöntemi ise şu: Şampuan saç derisine, saç kremi ise saç tellerine uygulanmalı.