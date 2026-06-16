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Şampuan ve Saç Kremi Kullanırken Yapılan Bu Hata Saç Dökülmesine Yol Açabilir

Şampuan ve Saç Kremi Kullanırken Yapılan Bu Hata Saç Dökülmesine Yol Açabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2026 - 18:43
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Saç bakımında yapılan bazı basit hatalar, zamanla saçların daha kuru, zayıf ve cansız görünmesine neden olabilir. Uzmanlara göre şampuanı ve saç kremini yanlış bölgelere uygulamak, saç derisi dengesini bozarak kırılma ve dökülme sorunlarını artırabilir.

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Saç bakımı konusunda yapılan bazı küçük hatalar, zamanla saçların daha güçsüz görünmesine neden olabilir.

Saç bakımı konusunda yapılan bazı küçük hatalar, zamanla saçların daha güçsüz görünmesine neden olabilir.

Uzmanlara göre şampuanı ve saç kremini saçın yanlış bölgesine uygulamak; saç derisi dengesini bozarak kırılma, kuruluk ve bazı kişilerde dökülme sorunlarını artırabilir.

Saçlarımız aslında vücudumuzdaki birçok değişimi yansıtan önemli bir göstergedir. Sağlık sorunlarından beslenme eksikliklerine kadar pek çok durum saçlarda kendini gösterebilir. Ancak saçların da doğru bakım için bazı temel ihtiyaçları vardır.

Saç bakımında en sık yapılan yanlışlardan biri ise şampuan ve saç kremini saçın tamamına aynı şekilde uygulamaktır. Uzmanlar, bu iki ürünün farklı bölgelere uygulanması gerektiğini belirtiyor.

Bunun en kolay hatırlanan yöntemi ise şu: Şampuan saç derisine, saç kremi ise saç tellerine uygulanmalı.

Şampuanın temel görevi saç derisini temizlemektir.

Şampuanın temel görevi saç derisini temizlemektir.

Saçın çıktığı bölge olan saç derisinde biriken yağ, kir ve kalıntıları arındırmak için formüle edilen şampuanlar, sağlıklı bir saç yapısının korunmasına yardımcı olur.

Uzmanlara göre sağlıklı bir saç derisi, sağlıklı saçların temelini oluşturur. Ancak özellikle uzun, ince telli, kuru veya kabarmaya yatkın saçlarda şampuanı saç uçlarına kadar uygulamak doğru bir yöntem değildir.

Saç uçları, saçın en eski ve en kuru bölümü olduğu için fazla şampuanla temas ettiğinde doğal yağ dengesini kaybedebilir. Bu durum zamanla kuruluk, kırılma ve mat bir görünüm oluşturabilir.

Ayrıca saç yıkanırken şampuan zaten durulama sırasında saç uçlarına ulaşır. Bu nedenle ekstra olarak uçlara şampuan sürmeye gerek olmadığı belirtiliyor.

Saç Kremi Saç Derisine Sürülmemeli

Saç kremi ise şampuandan tamamen farklı bir amaç taşır. Görevi saç telinin dış tabakasını, yani kütikülü kaplamak ve saçın daha yumuşak, parlak ve kolay şekil alabilir hale gelmesini sağlamaktır.

Şampuan sonrası saç tellerinin dış yüzeyindeki yapı daha sert hale gelebilir. Saç kremi ise bu yüzeyi nemlendirerek saçın daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur.

Ancak saç kremini saç derisine uygulamak bazı sorunlara yol açabilir. Saç derisi zaten kendi doğal yağını üretir. Bu bölgeye fazladan ürün uygulanması yağlanma, gözeneklerin tıkanması ve birikme sorunlarına neden olabilir.

Bazı kişilerde bu durum kepek, saç derisi tahrişi veya kıl kökü çevresinde problemlere de zemin hazırlayabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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