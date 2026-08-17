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Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlar: 4.4 Milyar Dolar Saklı Kaldı

Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlar: 4.4 Milyar Dolar Saklı Kaldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 16:33
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Venezuela, İngiltere Merkez Bankası bünyesindeki 31 tonluk külçe altın rezervini ülkeye geri getirebilmek amacıyla yasal ve diplomatik girişimlerini resmi kanallar üzerinden yeniden başlattı. Güncel piyasa değeri yaklaşık 4,4 milyar dolar düzeyinde hesaplanan bu devasa rezerv, Karakas yönetiminin yaşadığı yıkıcı deprem felaketi ve ardından derinleşen ekonomik kriz sebebiyle bir kez daha küresel diplomasi gündemine taşındı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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