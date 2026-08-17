Avrupa'ya Güvenip Verdikleri 31 Ton Altını Geri Alamıyorlar: 4.4 Milyar Dolar Saklı Kaldı

Ülkede meydana gelen şiddetli deprem felaketi, altyapı sistemleri ve yerleşim alanlarında büyük ölçekli yıkıma sebep oldu. Temmuz ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 19,9 oranına yükselmesi ve yıllık düzeyde yüzde 575,9 seviyesini aşması, mevcut kriz tablosunu ağırlaştırdı. Yaşanan olağanüstü şartlar karşısında Karakas yönetimi ve muhalefet temsilcileri, dondurulan uluslararası varlıkların serbest bırakılması konusunda ortak hareket etme kararı aldı. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında iade edilecek tüm kaynakların deprem bölgesinde yeni konut inşası, elektrik şebekesinin onarımı, enkaz kaldırma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çalışmalarında harcanacağını ifade etti.