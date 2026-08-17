10 Yıldır Kayıp Olan Kedi, Sahibinin Doğum Gününde Evine Geri Döndü
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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c23...
Galler'in Caerphilly bölgesinde yaşayan Lucy ve Hannah Robertson kardeşler, 2016 yılının nisan ayında üç yaşındaki tekir kedileri Charlie'nin kaybolmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sokaklarda gezmeyi seven sevimli kedi, ailenin Abercarn bölgesindeki yeni evlerine taşınmasından kısa süre sonra aniden gözden kayboldu. Ailenin aylarca sürdürdüğü arama çalışmaları, sosyal medya ilanları ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Birkaç asılsız ihbar dışında Charlie'ye dair hiçbir somut iz bulunamadı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen umutlarını koruyan aile, arama çalışmalarından yanıt alamayınca çaresiz bir bekleyişe geçti.
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Ailenin Aylar Süren Arama Çalışmaları Tam On Yıl Boyunca Sonuçsuz Kaldı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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