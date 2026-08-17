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10 Yıldır Kayıp Olan Kedi, Sahibinin Doğum Gününde Evine Geri Döndü

10 Yıldır Kayıp Olan Kedi, Sahibinin Doğum Gününde Evine Geri Döndü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 11:16
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Galler'in Caerphilly bölgesinde yaşayan Lucy ve Hannah Robertson kardeşler, 2016 yılının nisan ayında üç yaşındaki tekir kedileri Charlie'nin kaybolmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Sokaklarda gezmeyi seven sevimli kedi, ailenin Abercarn bölgesindeki yeni evlerine taşınmasından kısa süre sonra aniden gözden kayboldu. Ailenin aylarca sürdürdüğü arama çalışmaları, sosyal medya ilanları ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Birkaç asılsız ihbar dışında Charlie'ye dair hiçbir somut iz bulunamadı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen umutlarını koruyan aile, arama çalışmalarından yanıt alamayınca çaresiz bir bekleyişe geçti.

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Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/c23...
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Ailenin Aylar Süren Arama Çalışmaları Tam On Yıl Boyunca Sonuçsuz Kaldı

Ailenin Aylar Süren Arama Çalışmaları Tam On Yıl Boyunca Sonuçsuz Kaldı

Yıllar boyunca haber alınamayan kayıp kedi hakkında beklenmedik gelişme, geçtiğimiz günlerde Lucy Robertson'ın 30. yaş gününde meydana geldi. Abercarn'daki bir veteriner kliniği, microchip sisteminde kayıtlı iletişim numarasından Hannah Robertson'a ulaşarak sevimli kedinin bulunduğunu bildirdi. Çevrede yaşayan bir vatandaşın haftalardır çalılık alanda beslediği ve sahipsiz olduğunu düşündüğü kediyi muayene amacıyla kliniğe getirdiği öğrenildi. Kliniğe götürülen kedinin mikroçipi tarandığında, kedinin on yıldır arandığı gerçeği ortaya çıktı. Yaşanan bu olay, hem aile üyelerini hem de veteriner hekimleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Veteriner Kliniğinden Gelen Telefon Aileye Yaşamının En Büyük Sürprizini Yaşattı

Veteriner Kliniğinden Gelen Telefon Aileye Yaşamının En Büyük Sürprizini Yaşattı

On üç yaşına basan Charlie'nin klinik muayenesinde sağlık durumunun son derece iyi olduğu belirlendi. Uzun yıllar sokakta kalmasına rağmen tüy yapısının oldukça bakımlı göründüğü ve herhangi bir sağlık sorunu taşımadığı tespit edildi. Kardeşler, kedilerinin eski fotoğraflarındaki görünümünü koruduğunu ve kendilerini derhal tanıdığını ifade etti. Kedinin ailesine karşı gösterdiği sıcak yaklaşım, uzun ayrılık dönemine rağmen aralarındaki bağın kopmadığını kanıtladı.

Sağlık Durumu Son Derece İyi Olan Charlie Evdeki Diğer Hayvanlara Uyum Sağlıyor

Sağlık Durumu Son Derece İyi Olan Charlie Evdeki Diğer Hayvanlara Uyum Sağlıyor

Yıllar sonra yuvasına kavuşan Charlie, aile üyelerinin gösterdiği yoğun ilgi ve özenle yeni yaşamına uyum sağlamayı sürdürüyor. Evdeki diğer evcil hayvanlarla kaynaşma sürecinin olumlu ilerlediğini aktaran aile, Charlie'nin gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor. On yıllık sır dolu maceranın ardından evine dönen kedi, aile ortamında huzurlu yaşamına devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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