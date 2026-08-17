10 Yıldır Kayıp Olan Kedi, Sahibinin Doğum Gününde Evine Geri Döndü

Yıllar boyunca haber alınamayan kayıp kedi hakkında beklenmedik gelişme, geçtiğimiz günlerde Lucy Robertson'ın 30. yaş gününde meydana geldi. Abercarn'daki bir veteriner kliniği, microchip sisteminde kayıtlı iletişim numarasından Hannah Robertson'a ulaşarak sevimli kedinin bulunduğunu bildirdi. Çevrede yaşayan bir vatandaşın haftalardır çalılık alanda beslediği ve sahipsiz olduğunu düşündüğü kediyi muayene amacıyla kliniğe getirdiği öğrenildi. Kliniğe götürülen kedinin mikroçipi tarandığında, kedinin on yıldır arandığı gerçeği ortaya çıktı. Yaşanan bu olay, hem aile üyelerini hem de veteriner hekimleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.