İnşaat Alanında 40 Milyon Yıllık Sürpriz: Kemikler 'Gök Gürültüsü Canavarı'na Ait Olabilir

El Adli'ye göre diğer olasılık, kemiklerin otobur bir amynodonta ait olması. Boynuzu olmayan ve su aygırına benzeyen bu 'bataklık gergedanı', köpek dişlerinin olması gereken yerde fildişlerine sahipti.

Her iki tür de Kuzey Amerika'da yaşamış ve 'tek toynaklılar' olarak bilinen Perissodactyla takımına ait. Bu takım, günümüzdeki atları, gergedanları ve tapirleri de kapsıyor.