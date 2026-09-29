İnşaat Alanında 40 Milyon Yıllık Sürpriz: Kemikler 'Gök Gürültüsü Canavarı'na Ait Olabilir
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Kaliforniya'da sıradan bir altyapı çalışması, paleontologları heyecanlandıran bir keşifle sonuçlandı. Oceanside kentinde kazı yapan ekipler, 40 ila 45 milyon yıl önce bölgedeki eski taşkın ovalarında yaşamış dev, toynaklı bir memeliye ait fosilleri ortaya çıkardı.
Kemiklerin sahibi henüz kesinleşmedi. Ancak uzmanların aklında iki güçlü aday var: 'gök gürültüsü canavarı' olarak da bilinen brontoter ya da 'bataklık gergedanı' lakaplı amynodont.
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Rutin kazıda 3,5 metre derinlikte bulundu
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Aday 1: Fil büyüklüğündeki "gök gürültüsü canavarı"
Aday 2: Fildişli "bataklık gergedanı"
Dinozorlardan sonraki dönemden kalma
Kemikler müzeye gidecek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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