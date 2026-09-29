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İnşaat Alanında 40 Milyon Yıllık Sürpriz: Kemikler 'Gök Gürültüsü Canavarı'na Ait Olabilir

İnşaat Alanında 40 Milyon Yıllık Sürpriz: Kemikler 'Gök Gürültüsü Canavarı'na Ait Olabilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 14:46
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Kaliforniya'da sıradan bir altyapı çalışması, paleontologları heyecanlandıran bir keşifle sonuçlandı. Oceanside kentinde kazı yapan ekipler, 40 ila 45 milyon yıl önce bölgedeki eski taşkın ovalarında yaşamış dev, toynaklı bir memeliye ait fosilleri ortaya çıkardı.

Kemiklerin sahibi henüz kesinleşmedi. Ancak uzmanların aklında iki güçlü aday var: 'gök gürültüsü canavarı' olarak da bilinen brontoter ya da 'bataklık gergedanı' lakaplı amynodont.

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Rutin kazıda 3,5 metre derinlikte bulundu

Rutin kazıda 3,5 metre derinlikte bulundu

Fosiller, San Diego'nun yaklaşık 65 kilometre kuzeyindeki Oceanside'da belediyenin yürüttüğü bir altyapı projesinin rutin izleme çalışmaları sırasında bulundu. Keşif, projede görev yapan paleontolog Dr. Joseph El Adli tarafından yapıldı.

Kemikler, San Diego ilçesinin kuzeybatısı boyunca uzanan kalın bir kaya tabakası olan Santiago Formasyonu'nda, yaklaşık 3,5 metre derinlikte ortaya çıktı. Buluntular arasında birkaç kaburga, bir uyluk kemiği ve diğer kol-bacak kemikleriyle çok sayıda parça bulunuyor.

Aday 1: Fil büyüklüğündeki "gök gürültüsü canavarı"

Aday 1: Fil büyüklüğündeki "gök gürültüsü canavarı"

Belediyenin açıklamasına göre yaprakla beslenen brontoterler, boyut olarak fillerle yarışıyordu. Görünüş olarak gergedanı andıran bu dev hayvanların en dikkat çekici özelliği ise genellikle burunlarının üzerinde bulunan Y şeklindeki kemik boynuzdu.

Aday 2: Fildişli "bataklık gergedanı"

Aday 2: Fildişli "bataklık gergedanı"

El Adli'ye göre diğer olasılık, kemiklerin otobur bir amynodonta ait olması. Boynuzu olmayan ve su aygırına benzeyen bu 'bataklık gergedanı', köpek dişlerinin olması gereken yerde fildişlerine sahipti.

Her iki tür de Kuzey Amerika'da yaşamış ve 'tek toynaklılar' olarak bilinen Perissodactyla takımına ait. Bu takım, günümüzdeki atları, gergedanları ve tapirleri de kapsıyor.

Dinozorlardan sonraki dönemden kalma

Dinozorlardan sonraki dönemden kalma

Santiago Formasyonu, dinozorların yok oluşunun ardından gelen ve memelilerin büyük boyutlara ulaştığı Eosen dönemine uzanıyor. Oceanside'da daha önce bulunan fosiller de aynı döneme tarihleniyor.

Paleontologlar, çevredeki kayaların bilinen yaşına ve bu tabakada bulunan canlı türlerine bakarak fosillerin 40 ila 45 milyon yaşında olduğunu ve Uintan Kuzey Amerika Kara Memelileri Çağı'na ait olduğunu tahmin ediyor.

Kemikler müzeye gidecek

Kemikler müzeye gidecek

Tonlarca çamurtaşının altındaki kemikler bir hafta boyunca özenle açığa çıkarıldı. Ardından alçıdan koruyucu bir kalıba alınarak kazı alanı dışındaki ısı kontrollü bir laboratuvara taşındı.

Önümüzdeki haftalarda kemikler alçı kalıptan çıkarılacak, temizlenecek ve müze kalitesinde yapıştırıcı ve reçinelerle sertleştirilecek. İncelemelerin ardından fosillerin bir müzeye gönderilmesi planlanıyor. Belediyeye göre kemikler kayadan tamamen ayrıldığında yapılacak ayrıntılı incelemeler, hayvanın kesin kimliğinin belirlenmesini sağlayacak.

Kazı ekibi bu arada, hayvanın kimliğini netleştirebilecek kafatası gibi başka kemikleri de arıyor. Kazı alanını korumak amacıyla buluntu yerinin tam konumu paylaşılmıyor ve birkaç sokak hala trafiğe kapalı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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