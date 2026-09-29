Havadan Bakınca Şaşırtıyor: Japonya'daki Halka Halka Dizilmiş Ormanın Sırrı Ortaya Çıktı

Ağaçlar, halkalar arasındaki mesafe değiştirilerek dikildi. Böylece tek bir alanda hektar başına yaklaşık 377 ile 10 bin 27 ağaç arasında değişen farklı sıklıklar denenebildi. AP'nin aktardığına göre dış halkadaki ağaçlar yaklaşık 20 metreye ulaştı ve merkezdekilerden 5 metre kadar uzun.

Sonuçlar, dikim sıklığının ağaçların boyunu ve gelişimini doğrudan etkilediğini gösterdi. 2011'de Japon Orman Derneği Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre düşük maliyetli ormancılık için hektar başına 2 bin ile 2 bin 800 ağaç uygun. 2023 mali yılında tamamlanan nihai rapor ise hektar başına 1.500 ya da daha az ağacın maliyet ve kazanç açısından verimli olabileceği sonucuna vardı.

Fotoğraf aslında yeni değil. Snopes, görüntünün en az Aralık 2018'den beri internette dolaştığını tespit etti. Orman, Google Haritalar'da da görülebiliyor. Zaman zaman sosyal medyada tekrar gündem olan bu görüntü, yapay zeka değil, tamamen gerçek!