Havadan Bakınca Şaşırtıyor: Japonya'daki Halka Halka Dizilmiş Ormanın Sırrı Ortaya Çıktı
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Bugünlerde sosyal medyada halka halka dizilmiş bir ormanın fotoğrafını görüyor olabilirsiniz. Haliyle de yapay zeka olup olmadığını sorguluyorsunuzdur. Merak etmeyin, bu orman tamamen gerçek!
Japonya'nın güneyindeki bu ağaçlar, yarım asırdan uzun süre önce bilimsel bir deney için bu şekilde dikildi. Doğrulama sitesi Snopes da görüntünün sahte olmadığını teyit etti.
Peki bu dairesel ormanın amacı ne?
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Ağaçlar 1974'te Halka Halka Dikildi
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Dış Halkadaki Ağaçlar 5 Metre Daha Uzun
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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