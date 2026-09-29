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Havadan Bakınca Şaşırtıyor: Japonya'daki Halka Halka Dizilmiş Ormanın Sırrı Ortaya Çıktı

Havadan Bakınca Şaşırtıyor: Japonya'daki Halka Halka Dizilmiş Ormanın Sırrı Ortaya Çıktı

Japonya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 10:31
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Bugünlerde sosyal medyada halka halka dizilmiş bir ormanın fotoğrafını görüyor olabilirsiniz. Haliyle de yapay zeka olup olmadığını sorguluyorsunuzdur. Merak etmeyin, bu orman tamamen gerçek!

Japonya'nın güneyindeki bu ağaçlar, yarım asırdan uzun süre önce bilimsel bir deney için bu şekilde dikildi. Doğrulama sitesi Snopes da görüntünün sahte olmadığını teyit etti. 

Peki bu dairesel ormanın amacı ne?

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Ağaçlar 1974'te Halka Halka Dikildi

Ağaçlar 1974'te Halka Halka Dikildi

Fotoğraflar, Japonya'nın Kyushu Adası'ndaki Miyazaki ilinde, Nichinan kenti yakınlarındaki bir devlet ormanında çekildi. Görüntüde, iç içe halkalar halinde dikilmiş iki grup Japon sediri yer alıyor. Havadan bakınca ortaya çıkan desen yüzünden bu alana 'gizemli daireler' deniyor.

Japonya Orman Ajansı'na bağlı Miyazaki Güney Orman Yönetim Ofisi'ne göre deney 1973 mali yılında planlandı, fideler Mart 1974'te toprağa dikildi. Bölge, 'Obi sugi' adıyla bilinen sediriyle ünlü.

Bu ağaçlar eskiden gemi yapımında kullanılmak üzere seyrek dikiliyordu. Ancak zamanla talep genel inşaat kerestesine kayınca, en verimli dikim sıklığını bulmak gerekti.

Dış Halkadaki Ağaçlar 5 Metre Daha Uzun

Dış Halkadaki Ağaçlar 5 Metre Daha Uzun

Ağaçlar, halkalar arasındaki mesafe değiştirilerek dikildi. Böylece tek bir alanda hektar başına yaklaşık 377 ile 10 bin 27 ağaç arasında değişen farklı sıklıklar denenebildi. AP'nin aktardığına göre dış halkadaki ağaçlar yaklaşık 20 metreye ulaştı ve merkezdekilerden 5 metre kadar uzun.

Sonuçlar, dikim sıklığının ağaçların boyunu ve gelişimini doğrudan etkilediğini gösterdi. 2011'de Japon Orman Derneği Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya göre düşük maliyetli ormancılık için hektar başına 2 bin ile 2 bin 800 ağaç uygun. 2023 mali yılında tamamlanan nihai rapor ise hektar başına 1.500 ya da daha az ağacın maliyet ve kazanç açısından verimli olabileceği sonucuna vardı.

Fotoğraf aslında yeni değil. Snopes, görüntünün en az Aralık 2018'den beri internette dolaştığını tespit etti. Orman, Google Haritalar'da da görülebiliyor. Zaman zaman sosyal medyada tekrar gündem olan bu görüntü, yapay zeka değil, tamamen gerçek!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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