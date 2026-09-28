Psikolojiye Göre Evinde Her Zaman Çiçek Bulunduranların Ortak Özellikleri
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Salondaki bir vazo lale ya da mutfak tezgâhındaki küçük bir buket, sadece evin havasını değiştirmekle kalmıyor olabilir. Araştırmalar, çiçeklerle yaşamanın ruh hali, sosyal ilişkiler ve kaygı düzeyi üzerinde de iz bırakabildiğini gösteriyor.
Bakalım, evinde çiçeksiz yapamayanların ortak özellikleri neler?
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Evinizde her zaman bir vazo çiçek bulunur mu?
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Çevrelerine Karşı Daha Şefkatli Olabilirler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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