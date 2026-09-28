Psikolojiye Göre Evinde Her Zaman Çiçek Bulunduranların Ortak Özellikleri

Çiçek almak çoğu zaman özel günlere atfedilir. Ama bazı insanlar için vazodaki çiçek, evin sabit bir parçasıdır. Psikoloji araştırmaları da bu alışkanlığın ruh hali üzerinde sandığımızdan güçlü bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

Ancak önemli bir nokta var: Evde çiçek bulundurmak tek başına belirli bir kişilik tipine işaret etmiyor. Araştırmalar, çiçeklerin insanlar üzerindeki etkisine odaklanarak, evlerinden çiçek eksik olmayan kişilerin özelliklerine ulaşıyor.

Daha Sık ve İçten Gülümsüyor Olabilirler

Rutgers Üniversitesi'nden psikolog Jeannette Haviland-Jones'un ekibi, katılımcılara teşekkür hediyesi olarak mum, meyve sepeti ya da çiçek buketi verdi. Çiçek alan herkes, gözlere kadar ulaşan 'Duchenne gülümsemesi' denilen içten gülümsemeyle karşılık verdi.

Mum ve meyve sepeti bu etkiyi yaratmadı. Üstelik çiçek alanlar, üç gün sonra bile diğerlerinden daha iyi bir ruh hali içinde olduklarını söyledi. Bu deneyden yola çıkarak, evlerinde sürekli çiçek gören kişilerin, daha sık gülümsediğini söylemek yanlış olmaz.