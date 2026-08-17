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Yaşam
Çöpten 12 Milyon Ton Poşet Topladılar: Çiftçileri Baş Belasından Kurtardılar

Çöpten 12 Milyon Ton Poşet Topladılar: Çiftçileri Baş Belasından Kurtardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 11:52
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Kenya’nın başkenti Nairobi’deki şehir çöplüklerinden toplanan milyonlarca atık plastik poşet, ambalaj ve film, çevre kirliliğiyle mücadelede ezber bozan geniş kapsamlı bir dönüşüm projesine konu oluşturuyor. Klasik geri dönüşüm yöntemleriyle işlenmesi imkansız görülen son derece karışık ve kirli plastik malzeme, uygulanan özel teknikler sayesinde çiftliklerde kullanılacak dayanıklı çit direklerine dönüştürülüyor. Toprağa gömülen bu profiller, çürümeden uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor.

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Kaynak: https://edition.cnn.com/videos/world/...
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Selüloz Yapının Bulunmaması Plastik Direkleri Mantar Ve Termit Tahribatına Karşı Tamamen Korunaklı Hale Getiriyor

Selüloz Yapının Bulunmaması Plastik Direkleri Mantar Ve Termit Tahribatına Karşı Tamamen Korunaklı Hale Getiriyor

Geleneksel ahşap çit direkleri, nemli toprak ile havanın kesiştiği zemin seviyesinden itibaren kısa sürede çürüme gösteriyor. Ahşabın yapısında yer alan selüloz maddesi, mantar oluşumuna zemin hazırlarken termitler açısından da doğrudan bir besin kaynağı haline geliyor. Ekstrüzyon yöntemiyle işlenen plastik direkler ise bünyesinde selüloz barındırmadığı ve nem emmediği için çürüme ya da böcek tahribatına uğramıyor. Standart geri dönüşüm tesislerinin aksine, bu özel üretim modelinde polimer saflığı, renk veya temizlik şartı aranmıyor; toplanan her türlü poşet, ambalaj ve plastik tepsi eritilerek uzun profiller halinde kalıplanıyor.

Dönüştürülen Atıklar Sayesinde Binlerce Dönümlük Orman Alanı Korunurken Yerel Halk İçin Sürekli Bir Geçim Kaynağı Oluşuyor

Dönüştürülen Atıklar Sayesinde Binlerce Dönümlük Orman Alanı Korunurken Yerel Halk İçin Sürekli Bir Geçim Kaynağı Oluşuyor

Nairobi’de yaklaşık 15 seneyi aşkın süredir faaliyet gösteren üretim tesisi, bugüne kadar 12 milyon tondan fazla atık plastiği geri kazanarak ülke ekonomisine dahil ediyor. Ağaç kesimini önemli ölçüde azaltan bu sistem, yaklaşık 4 bin 500 dönümlük ormanlık alanın korunmasına doğrudan katkı sunuyor. Tesis, çevresel faydalarının yanı sıra sokaklardan atık toplayan ve ayıran 12 bin vatandaşa düzenli gelir imkanı tanırken fabrika bünyesinde de doğrudan istihdam imkanı sağlıyor.

Malzemenin Zayıf Noktaları Bulunuyor

Malzemenin Zayıf Noktaları Bulunuyor

Ahşap malzemeye göre daha esnek bir yapı sergileyen plastik direkler, uzun süreli ağır yük baskısı altında kırılmak yerine deformasyona uğrayarak sarkma yapıyor. Yüksek sıcaklıklarda genleşme ve büzülme eğilimi gösteren malzeme, güçlü ultraviyole ışınlarına maruz kaldığında zamanla kırılgan bir yapı kazanıyor. Üretici firmalar, söz konusu ultraviyole tahribatını geciktirebilmek amacıyla üretilen profilleri koyu renkli pigmentlerle kaplayarak çiftçilerin kullanımına sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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