Çöpten 12 Milyon Ton Poşet Topladılar: Çiftçileri Baş Belasından Kurtardılar
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Kaynak: https://edition.cnn.com/videos/world/...
Kenya’nın başkenti Nairobi’deki şehir çöplüklerinden toplanan milyonlarca atık plastik poşet, ambalaj ve film, çevre kirliliğiyle mücadelede ezber bozan geniş kapsamlı bir dönüşüm projesine konu oluşturuyor. Klasik geri dönüşüm yöntemleriyle işlenmesi imkansız görülen son derece karışık ve kirli plastik malzeme, uygulanan özel teknikler sayesinde çiftliklerde kullanılacak dayanıklı çit direklerine dönüştürülüyor. Toprağa gömülen bu profiller, çürümeden uzun yıllar kullanım imkanı sağlıyor.
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Selüloz Yapının Bulunmaması Plastik Direkleri Mantar Ve Termit Tahribatına Karşı Tamamen Korunaklı Hale Getiriyor
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Dönüştürülen Atıklar Sayesinde Binlerce Dönümlük Orman Alanı Korunurken Yerel Halk İçin Sürekli Bir Geçim Kaynağı Oluşuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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