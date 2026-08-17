Çöpten 12 Milyon Ton Poşet Topladılar: Çiftçileri Baş Belasından Kurtardılar

Geleneksel ahşap çit direkleri, nemli toprak ile havanın kesiştiği zemin seviyesinden itibaren kısa sürede çürüme gösteriyor. Ahşabın yapısında yer alan selüloz maddesi, mantar oluşumuna zemin hazırlarken termitler açısından da doğrudan bir besin kaynağı haline geliyor. Ekstrüzyon yöntemiyle işlenen plastik direkler ise bünyesinde selüloz barındırmadığı ve nem emmediği için çürüme ya da böcek tahribatına uğramıyor. Standart geri dönüşüm tesislerinin aksine, bu özel üretim modelinde polimer saflığı, renk veya temizlik şartı aranmıyor; toplanan her türlü poşet, ambalaj ve plastik tepsi eritilerek uzun profiller halinde kalıplanıyor.