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Binlerce Lira Harcayıp Vücudunun Neredeyse Tamamını Dövmelerle Kaplayan Adam Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı

Binlerce Lira Harcayıp Vücudunun Neredeyse Tamamını Dövmelerle Kaplayan Adam Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 16:37
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Kanadalı Remy Schofield, dövme tutkusunu yıllar içinde bambaşka bir noktaya taşıdı. Vücudunun neredeyse her yerini dövmelerle kaplatan Schofield, bu uğurda yaklaşık 264 bin sterlin harcadı. Ancak yıllar önceki halini gösteren çocukluk fotoğrafı, geçirdiği değişimi görenleri şaşırttı.

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Kanadalı Remy Schofield, 20 yılı aşkın süredir devam eden dövme tutkusuyla vücudunun neredeyse her bölgesini kaplattı.

Kanadalı Remy Schofield, 20 yılı aşkın süredir devam eden dövme tutkusuyla vücudunun neredeyse her bölgesini kaplattı.

Dövmeleri için yaklaşık 264 bin sterlin harcadığını söyleyen Schofield, şimdi ise yıllar önceki halini gösteren çocukluk fotoğrafıyla gündemde.

Bir dönem şef olarak çalışan ve zaman içinde vücut modifikasyonlarına olan ilgisini ileri bir noktaya taşıyan Schofield, 2000'li yılların başında dövme yaptırmaya başladı. Aradan geçen yıllarda vücudunun büyük bölümünü dövmelerle kaplatan Kanadalı, bu süreçte binlerce saatini de dövme seanslarında geçirdi.

189 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçmişine ait bir fotoğraf paylaşan Schofield, yaklaşık bir yaşındaki halini takipçileriyle buluşturdu.

189 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçmişine ait bir fotoğraf paylaşan Schofield, yaklaşık bir yaşındaki halini takipçileriyle buluşturdu.

Fotoğrafta, bugünkü görünümünden oldukça uzak olan küçük Remy'nin herhangi bir dövme veya piercing taşımadığı görülüyor.

Schofield paylaşımına esprili bir not da ekledi. Küçükkenki halinin gelecekte kendisini nelerin beklediğinden habersiz olduğunu belirten Schofield, fotoğrafı takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Paylaşımın ardından takipçileri Schofield'ın çocukluk haline övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar iki fotoğraf arasındaki değişime dikkat çekerken, bazıları ise küçük Remy'nin sevimliliğini öne çıkardı.

Schofield'ın dövmelere olan ilgisi özellikle 2009 yılında arttı.

Schofield'ın dövmelere olan ilgisi özellikle 2009 yılında arttı.

O yıl oğlunun ismini özel bir yazı karakteriyle vücuduna dövme olarak yaptıran Schofield, zaman içinde bu ilgisini kapsamlı bir vücut sanatı projesine dönüştürdü.

İlk yüz piercingini ise bundan yaklaşık sekiz yıl önce yaptırdığını belirten Schofield, ilerleyen dönemde vücudunda çok sayıda değişiklik gerçekleştirdi.

Dövme işlemlerinin vücudunun bazı bölgelerinde hâlâ oldukça ağrılı olduğunu belirten Schofield, buna rağmen ağrı eşiğinin yıllar içinde ciddi şekilde değişmediğini söylüyor.

Schofield daha önce yaptığı açıklamada, vücudunun dövmelerle kaplı yüzdesinin yaklaşık 15 yıldır büyük ölçüde aynı kaldığını ancak mevcut dövmelerin üzerine yeni katmanlar eklendiğini söyledi.

Schofield daha önce yaptığı açıklamada, vücudunun dövmelerle kaplı yüzdesinin yaklaşık 15 yıldır büyük ölçüde aynı kaldığını ancak mevcut dövmelerin üzerine yeni katmanlar eklendiğini söyledi.

Bazı bölgelerinde 100'den fazla dövme katmanı bulunduğunu belirten Schofield, vücudunun büyük bölümünde ise 10 ila 40'ın üzerinde katman olduğunu ifade ediyor.

Tüm bu işlemlerin maliyetinin ise yaklaşık 264 bin sterline, yani 500 bin Kanada dolarına ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak Schofield, dövme yaptırmaya devam ettiği için bu rakamın her geçen gün değiştiğini söylüyor.

Dövmeleri Bırakacağı Tarih Belli: Sıkılana Kadar Devam Edecek

Schofield, dövme tutkusundan ne zaman vazgeçeceği konusunda ise oldukça net. Vücudunu dövmelerle kaplatmaya artık eğlenceli gelmediği gün bu süreci sonlandıracağını belirtiyor.

Toplamda 4 bin 500 saatin üzerinde dövme seansı geçiren Schofield, kendisini 'dünyanın en dövmeli erkeği' olarak tanımlıyor.

Ancak Schofield'ın hikâyesinde henüz bir final görünmüyor. Çünkü kendisi için dövmelerin sonu, ancak bu tutkudan sıkıldığı gün gelecek.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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