Binlerce Lira Harcayıp Vücudunun Neredeyse Tamamını Dövmelerle Kaplayan Adam Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı
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Kanadalı Remy Schofield, dövme tutkusunu yıllar içinde bambaşka bir noktaya taşıdı. Vücudunun neredeyse her yerini dövmelerle kaplatan Schofield, bu uğurda yaklaşık 264 bin sterlin harcadı. Ancak yıllar önceki halini gösteren çocukluk fotoğrafı, geçirdiği değişimi görenleri şaşırttı.
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Kanadalı Remy Schofield, 20 yılı aşkın süredir devam eden dövme tutkusuyla vücudunun neredeyse her bölgesini kaplattı.
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189 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçmişine ait bir fotoğraf paylaşan Schofield, yaklaşık bir yaşındaki halini takipçileriyle buluşturdu.
Schofield'ın dövmelere olan ilgisi özellikle 2009 yılında arttı.
Schofield daha önce yaptığı açıklamada, vücudunun dövmelerle kaplı yüzdesinin yaklaşık 15 yıldır büyük ölçüde aynı kaldığını ancak mevcut dövmelerin üzerine yeni katmanlar eklendiğini söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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