Binlerce Lira Harcayıp Vücudunun Neredeyse Tamamını Dövmelerle Kaplayan Adam Çocukluk Fotoğrafını Paylaştı

Bazı bölgelerinde 100'den fazla dövme katmanı bulunduğunu belirten Schofield, vücudunun büyük bölümünde ise 10 ila 40'ın üzerinde katman olduğunu ifade ediyor.

Tüm bu işlemlerin maliyetinin ise yaklaşık 264 bin sterline, yani 500 bin Kanada dolarına ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak Schofield, dövme yaptırmaya devam ettiği için bu rakamın her geçen gün değiştiğini söylüyor.

Dövmeleri Bırakacağı Tarih Belli: Sıkılana Kadar Devam Edecek

Schofield, dövme tutkusundan ne zaman vazgeçeceği konusunda ise oldukça net. Vücudunu dövmelerle kaplatmaya artık eğlenceli gelmediği gün bu süreci sonlandıracağını belirtiyor.

Toplamda 4 bin 500 saatin üzerinde dövme seansı geçiren Schofield, kendisini 'dünyanın en dövmeli erkeği' olarak tanımlıyor.

Ancak Schofield'ın hikâyesinde henüz bir final görünmüyor. Çünkü kendisi için dövmelerin sonu, ancak bu tutkudan sıkıldığı gün gelecek.