Fatih Altaylı’nın Para ve Zenginlikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Fatih Altaylı, gazeteci Nil Gülsüm’ün YouTube kanalına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. Altaylı’nın para ile ilgili sözleri ise sosyal medyada tartışıldı. Paranın insana iyi bir şey getirmeyeceğini savunan Altaylı, “Parası olan için bunu söylemek belki kolay diye eleştirilebilir ama insanın çok paraya ihtiyacı açıkçası yok. Çok para insanı bozan bir şeydir.” ifadelerini kullandı.
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Altaylı'nın para ile ilgili sözleri sosyal medyada da tartışıldı. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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