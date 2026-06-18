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Fatih Altaylı’nın Para ve Zenginlikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Fatih Altaylı’nın Para ve Zenginlikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.06.2026 - 12:35

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Fatih Altaylı, gazeteci Nil Gülsüm’ün YouTube kanalına konuk oldu ve açıklamalarda bulundu. Altaylı’nın para ile ilgili sözleri ise sosyal medyada tartışıldı. Paranın insana iyi bir şey getirmeyeceğini savunan Altaylı, “Parası olan için bunu söylemek belki kolay diye eleştirilebilir ama insanın çok paraya ihtiyacı açıkçası yok. Çok para insanı bozan bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

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Altaylı'nın para ile ilgili sözleri sosyal medyada da tartışıldı. 👇

Altaylı'nın para ile ilgili sözleri sosyal medyada da tartışıldı. 👇
twitter.com

'Hayatı boyunca yokluk görmediği için hep en lüks villalarda oturmuş hastalandığında hep en lüks hastaneden en iyi doktordan hizmet almış en iyi mekanlarda şarabını yudumlamış biri olsam bende böyle konuşabilirim.'

👇

👇
twitter.com

'Hadi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fakirlik güzellemelerini anladık da atadan zengin adamların yaşasın fakirlik samimiyetsizliğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Nişantaşı’ndan biraz çıkıp, dışarıda gezin o zaman.'

👇

👇
twitter.com

'Kolunda Patek Natilius ile söylemiş.'

👇

👇
twitter.com

'Bir ara çok param vardı gerçekten dünyayı çok değişik görüyordum. Herkesin beni sevdiğini sanıyordum. En cool benim sanıyordum. Coronadan sonra iflas ettim. Gerçekten zor duruma düştüm. Her şeyimi kaybettim. Klasik bir durum ama insanların bakışları, hareketleri değişti. Kendi öz çocuğum değişti, konuşmuyoruz. Eskisi gibi dışarı çıkmıyorum. Çok zor gerçekten çok zor bir durum. Bakın gerçekten çok iyi bir tespit, tabiki para konfor alanınızı genişletir ama söylediklerine bire bir katılıyorum.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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