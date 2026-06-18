Fatih Altaylı’nın Para ve Zenginlikle İlgili Açıklamaları Sosyal Medyada Gündem Oldu

'Bir ara çok param vardı gerçekten dünyayı çok değişik görüyordum. Herkesin beni sevdiğini sanıyordum. En cool benim sanıyordum. Coronadan sonra iflas ettim. Gerçekten zor duruma düştüm. Her şeyimi kaybettim. Klasik bir durum ama insanların bakışları, hareketleri değişti. Kendi öz çocuğum değişti, konuşmuyoruz. Eskisi gibi dışarı çıkmıyorum. Çok zor gerçekten çok zor bir durum. Bakın gerçekten çok iyi bir tespit, tabiki para konfor alanınızı genişletir ama söylediklerine bire bir katılıyorum.'