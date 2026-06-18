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19 İl İçin Sarı Kodlu Acil Sel Uyarısı: Sağanak Yağış ve Fırtına Bugün Başlıyor

19 İl İçin Sarı Kodlu Acil Sel Uyarısı: Sağanak Yağış ve Fırtına Bugün Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2026 - 09:51
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Türkiye genelinde hava durumu alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve İç Anadolu başta olmak üzere toplam 19 kent için sarı kodlu sel uyarısı yaparken, İstanbul’da poyraz nedeniyle sıcaklıklar hızla düşüyor. Güneydoğu'da ise termometreler 40 dereceye merdiven dayadı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin çok geniş bir kesiminde etkili olması beklenen şiddetli hava olaylarına karşı ardı ardına uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin çok geniş bir kesiminde etkili olması beklenen şiddetli hava olaylarına karşı ardı ardına uyarılarda bulundu.

Yapılan son tahminlere göre bugün öğleden sonra Ege ve İç Anadolu'nun iç hatları, Batı Karadeniz'in doğu şeridi, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışların aniden bastırması ve sel riskini beraberinde getirmesi bekleniyor.

Yağış dalgasının özellikle vuracağı 19 il için resmi makamlardan 'sarı kodlu' acil durum uyarısı geçildi. Bu kapsamda Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Burdur, Isparta, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı son derece tedbirli olması istendi.

Hava hareketliliği yalnızca yağışla sınırlı kalmayacak. Marmara’nın güney ve batı kısımları, Ege’nin kıyı şeridi ve İç Anadolu bölgesinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu kuvvetli rüzgar, özellikle İstanbul'da sert bir poyraz fırtınası olarak kendisini hissettirecek ve megakentte hissedilen hava sıcaklığını aniden 19 dereceye kadar çekecek.

Önümüzdeki günün hava projeksiyonuna bakıldığında ise yağış alanlarının yer değiştireceği görülüyor. Yarın itibarıyla İzmir'de gökyüzü açarken; sağanak yağış koridoru İstanbul, Antalya ve Adana çevrelerine kayacak ve buralarda şiddetini artıracak.

Batı ve kuzey bölgeleri serin ve yağışlı havanın etkisindeyken, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise tam aksine aşırı sıcaklarla mücadele edecek. Bölgedeki kentlerde termometrelerin tırmanacağı en yüksek sıcaklıklar Gaziantep, Mardin ve Siirt'te 36, Diyarbakır'da 37, Batman ve Adıyaman'da 38, Şanlıurfa'da ise 39 derece olarak tahmin ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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