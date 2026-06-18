19 İl İçin Sarı Kodlu Acil Sel Uyarısı: Sağanak Yağış ve Fırtına Bugün Başlıyor
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Türkiye genelinde hava durumu alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve İç Anadolu başta olmak üzere toplam 19 kent için sarı kodlu sel uyarısı yaparken, İstanbul’da poyraz nedeniyle sıcaklıklar hızla düşüyor. Güneydoğu'da ise termometreler 40 dereceye merdiven dayadı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülkenin çok geniş bir kesiminde etkili olması beklenen şiddetli hava olaylarına karşı ardı ardına uyarılarda bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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