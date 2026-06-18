19 İl İçin Sarı Kodlu Acil Sel Uyarısı: Sağanak Yağış ve Fırtına Bugün Başlıyor

Yapılan son tahminlere göre bugün öğleden sonra Ege ve İç Anadolu'nun iç hatları, Batı Karadeniz'in doğu şeridi, Batı Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışların aniden bastırması ve sel riskini beraberinde getirmesi bekleniyor.

Yağış dalgasının özellikle vuracağı 19 il için resmi makamlardan 'sarı kodlu' acil durum uyarısı geçildi. Bu kapsamda Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Burdur, Isparta, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı son derece tedbirli olması istendi.

Hava hareketliliği yalnızca yağışla sınırlı kalmayacak. Marmara’nın güney ve batı kısımları, Ege’nin kıyı şeridi ve İç Anadolu bölgesinde rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreyi bulması öngörülüyor. Bu kuvvetli rüzgar, özellikle İstanbul'da sert bir poyraz fırtınası olarak kendisini hissettirecek ve megakentte hissedilen hava sıcaklığını aniden 19 dereceye kadar çekecek.

Önümüzdeki günün hava projeksiyonuna bakıldığında ise yağış alanlarının yer değiştireceği görülüyor. Yarın itibarıyla İzmir'de gökyüzü açarken; sağanak yağış koridoru İstanbul, Antalya ve Adana çevrelerine kayacak ve buralarda şiddetini artıracak.

Batı ve kuzey bölgeleri serin ve yağışlı havanın etkisindeyken, Güneydoğu Anadolu bölgesi ise tam aksine aşırı sıcaklarla mücadele edecek. Bölgedeki kentlerde termometrelerin tırmanacağı en yüksek sıcaklıklar Gaziantep, Mardin ve Siirt'te 36, Diyarbakır'da 37, Batman ve Adıyaman'da 38, Şanlıurfa'da ise 39 derece olarak tahmin ediliyor.