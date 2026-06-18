TRT Dizisi Ateş Denizi Setini Polis Bastı, Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı
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TRT Tabii için çekilen Ateş Denizi dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine polis baskın düzenledi. Dün gerçekleşen olayda yasaklı madde soruşturması kapsamında dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'nın gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yasaklı madde soruşturması kapsamında dün polis ekipleri Ateş Denizi dizisinin setine baskın düzenledi.
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Ateş Denizi dizisinde Nezih karakterine hayat veren Erdem Kaynarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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