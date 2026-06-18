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TRT Dizisi Ateş Denizi Setini Polis Bastı, Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı

TRT Dizisi Ateş Denizi Setini Polis Bastı, Başrol Oyuncusu Gözaltına Alındı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 09:06
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TRT Tabii için çekilen Ateş Denizi dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine polis baskın düzenledi. Dün gerçekleşen olayda yasaklı madde soruşturması kapsamında dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yasaklı madde soruşturması kapsamında dün polis ekipleri Ateş Denizi dizisinin setine baskın düzenledi.

Yasaklı madde soruşturması kapsamında dün polis ekipleri Ateş Denizi dizisinin setine baskın düzenledi.

TRT Tabii için çekilen dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca gözaltına alındı. Polis ekiplerinin setine hazırlanan Erdem Kaynarca'nın karavanına gittiği ve karavanda arama yaptığı öğrenildi. Karavandan indirilen oyuncunun eşliğinde arabasında arama yapılırken aracın temiz çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ateş Denizi dizisinde Nezih karakterine hayat veren Erdem Kaynarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ateş Denizi dizisinde Nezih karakterine hayat veren Erdem Kaynarca ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Oyuncunun ifadesi, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşanan olay sonucu Ateş Denizi setine bir hafta ara verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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