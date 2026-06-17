Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba İmaj Değiştirmişti: Yeni Dizisiyle Sevgi Seline Uğradı
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonunun ardından ekrana ara vermesiyle birlikte dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba Çırak dizisi için kolları sıvadı. Tabii'de yayınlanacak dizinin ikinci sezonunda Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun'la birlikte kamera karşısına geçen Ozan Akbaba, değiştirdiği tarzıyla birlikte Kars'ta adeta sevgi seline uğradı.
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Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle çok sevilen Ozan Akbaba, Çırak dizisinin ikinci sezonu için imaj değiştirdi.
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Kars'ta Ne Var hesabının yaptığı paylaşımda, Ozan Akbaba'nın memleketinde hayranları tarafından gördüğü ilgiye yer verildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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