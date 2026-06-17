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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba İmaj Değiştirmişti: Yeni Dizisiyle Sevgi Seline Uğradı

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba İmaj Değiştirmişti: Yeni Dizisiyle Sevgi Seline Uğradı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 09:43 Son Güncelleme: 17.06.2026 - 09:44
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in ikinci sezonunun ardından ekrana ara vermesiyle birlikte dizinin Cihan'ı Ozan Akbaba Çırak dizisi için kolları sıvadı. Tabii'de yayınlanacak dizinin ikinci sezonunda Uzak Şehir'de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun'la birlikte kamera karşısına geçen Ozan Akbaba, değiştirdiği tarzıyla birlikte Kars'ta adeta sevgi seline uğradı.

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Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

Ozan Akbaba
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Ozan Akbaba

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Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle çok sevilen Ozan Akbaba, Çırak dizisinin ikinci sezonu için imaj değiştirdi.

Uzak Şehir'de canlandırdığı Cihan karakteriyle çok sevilen Ozan Akbaba, Çırak dizisinin ikinci sezonu için imaj değiştirdi.

Uzak Şehir sezon finali yapar yapmaz vakit kaybetmeden hazırlıklara başlayan Ozan Akbaba, Çırak'ın yeni sezonunda Uzak Şehir'de Sadakat karakterine ve anne rolüne hayat veren Gonca Cilasun ile birlikte kamera karşısına geçecek. Yenilenen imajıyla dikkat çeken ünlü oyuncu memleketi Kars'ta ilgi yağmuruna tutuldu.

Kars'ta Ne Var hesabının yaptığı paylaşımda, Ozan Akbaba'nın memleketinde hayranları tarafından gördüğü ilgiye yer verildi.

Uzak Şehir'deki Cihan karakteriyle büyük ilgi gören Ozan Akbaba'nın Çırak dizisiyle de adından söz ettirmesiyle birlikte izleyenlerin ilgisi arttı. Gece geç saatlerde bile hayranlarının gösterdiği ilgi dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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