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Hazal Kaya ve Ali Atay'lı "Sekizinci Aile" Dizisinin 2. Sezonu İptal Edildi

Hazal Kaya ve Ali Atay'lı "Sekizinci Aile" Dizisinin 2. Sezonu İptal Edildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 14:34
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Disney Plus'ın sevilen komedi dizisi Sekizinci Aile'den hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları yapılan dizinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Atay ve Hazal Kaya'nın rol aldığı Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu iptal edildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Sekizinci Aile
Dizi

Sekizinci Aile

Haluk Bilginer
Oyuncu

Haluk Bilginer

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Sekizinci Aile dizisinin ikinci sezonundan kötü haber geldi.

Sekizinci Aile dizisinin ikinci sezonundan kötü haber geldi.

Hazal Kaya, Ali Atay ve Haluk Bilginer’i bir araya getiren Disney Plus dizisi Sekizinci Aile'nin ikinci sezon çekimlerinin dün başlaması bekleniyordu. Ancak Normal Film ve 25 Film ortak yapımı olan dizinin yeni sezonu, yaşanan bütçe sorunu nedeniyle rafa kaldırıldı.

Bütçe krizi, Sekizinci Aile dizisini iptal ettirdi.

Bütçe krizi, Sekizinci Aile dizisini iptal ettirdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yükselen prodüksiyon giderleri ve oyuncu ücretleri Disney Plus’ın global yönetiminden onay alamadı. Bu gelişmenin ardından Sekizinci Aile'nin ikinci sezon hazırlıkları durdurulurken, projenin şimdilik tek sezonla sınırlı kalacağı öğrenildi.

Basmacıgil ailesinin hikayesini devam ettirmesi planlanan yeni sezonda, Şükran Ovalı’nın da rakip ailenin kızı Ceylan karakteriyle kadroya dahil olması bekleniyordu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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