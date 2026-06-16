Hazal Kaya ve Ali Atay'lı "Sekizinci Aile" Dizisinin 2. Sezonu İptal Edildi
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Disney Plus'ın sevilen komedi dizisi Sekizinci Aile'den hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Yeni sezon hazırlıkları yapılan dizinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ali Atay ve Hazal Kaya'nın rol aldığı Sekizinci Aile dizisinin 2. sezonu iptal edildi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sekizinci Aile dizisinin ikinci sezonundan kötü haber geldi.
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Bütçe krizi, Sekizinci Aile dizisini iptal ettirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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