Dönence Dizisi İçin Partner Krizi Sürüyor: Kıvanç Tatlıtuğ Soruları Yanıtsız Bıraktı

Dizinin final yapmasının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncunun yeni projesi merakla beklenmeye başladı. Bu süreçte Disney Plus’ta yayınlanacak Dönence dizisinin hazırlıkları gündeme geldi. Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması beklenen proje için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ancak dizinin kadın başrol oyuncusunun henüz belirlenememesi konuşulmaya devam ediyor.

Kulislerde birçok oyuncunun adı projeyle anıldı. Özellikle Pınar Deniz, Burcu Biricik, Beren Saat ve Serenay Sarıkaya’nın isimleri sosyal medyada sık sık gündeme geldi. Ancak bu isimlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı oyuncuların takvimlerinin uygun olmadığı öne sürüldü. Bazı isimlerle ise anlaşma sağlanamadığı iddiaları ortaya atıldı. Buna rağmen projede yer alacak kadın başrol oyuncusu konusunda net bir gelişme yaşanmadı.

Magazin muhabirleri Kıvanç Tatlıtuğ’a Dönence dizisiyle ilgili sorular yöneltti. Özellikle kadın başrolün 4 ayı aşkın süredir belli olmaması hakkında ne düşündüğü soruldu. Ancak ünlü oyuncu bu sorulara yanıt vermedi. Tatlıtuğ’un konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.