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Dönence Dizisi İçin Partner Krizi Sürüyor: Kıvanç Tatlıtuğ Soruları Yanıtsız Bıraktı

Dönence Dizisi İçin Partner Krizi Sürüyor: Kıvanç Tatlıtuğ Soruları Yanıtsız Bıraktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
14.06.2026 - 13:41 Son Güncelleme: 14.06.2026 - 13:42
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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni sezon için hazırlanan Dönence dizisiyle ekrana dönmeye hazırlandığı uzun süredir konuşuluyor. Projeyle ilgili gelişmeler televizyon dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Dizinin hazırlık süreci devam ederken en çok konuşulan konu ise kadın başrol seçimi oldu. Bir süredir projede Kıvanç Tatlıtuğ’a eşlik edecek oyuncunun kim olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada da bu konuda birçok iddia ortaya atıldı. Aradan geçen zamana rağmen kadın başrolün netleşmemesi dikkat çekti. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ’a da bu konuyla ilgili soru yöneltildi.

Kaynak: Gazete Magazin

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Dönence
Dizi

Dönence

Aile
Dizi

Aile

Kıvanç Tatlıtuğ
Oyuncu

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya
Oyuncu

Serenay Sarıkaya

Burcu Biricik
Oyuncu

Burcu Biricik

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Uzun yıllardır televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı Aile dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Uzun yıllardır televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı Aile dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

Dizinin final yapmasının ardından bir süre ekranlardan uzak kalan oyuncunun yeni projesi merakla beklenmeye başladı. Bu süreçte Disney Plus’ta yayınlanacak Dönence dizisinin hazırlıkları gündeme geldi. Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olması beklenen proje için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ancak dizinin kadın başrol oyuncusunun henüz belirlenememesi konuşulmaya devam ediyor.

Kulislerde birçok oyuncunun adı projeyle anıldı. Özellikle Pınar Deniz, Burcu Biricik, Beren Saat ve Serenay Sarıkaya’nın isimleri sosyal medyada sık sık gündeme geldi. Ancak bu isimlerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı oyuncuların takvimlerinin uygun olmadığı öne sürüldü. Bazı isimlerle ise anlaşma sağlanamadığı iddiaları ortaya atıldı. Buna rağmen projede yer alacak kadın başrol oyuncusu konusunda net bir gelişme yaşanmadı.

Magazin muhabirleri Kıvanç Tatlıtuğ’a Dönence dizisiyle ilgili sorular yöneltti. Özellikle kadın başrolün 4 ayı aşkın süredir belli olmaması hakkında ne düşündüğü soruldu. Ancak ünlü oyuncu bu sorulara yanıt vermedi. Tatlıtuğ’un konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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