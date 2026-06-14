Dönence Dizisi İçin Partner Krizi Sürüyor: Kıvanç Tatlıtuğ Soruları Yanıtsız Bıraktı
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Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni sezon için hazırlanan Dönence dizisiyle ekrana dönmeye hazırlandığı uzun süredir konuşuluyor. Projeyle ilgili gelişmeler televizyon dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Dizinin hazırlık süreci devam ederken en çok konuşulan konu ise kadın başrol seçimi oldu. Bir süredir projede Kıvanç Tatlıtuğ’a eşlik edecek oyuncunun kim olacağı merak ediliyor. Sosyal medyada da bu konuda birçok iddia ortaya atıldı. Aradan geçen zamana rağmen kadın başrolün netleşmemesi dikkat çekti. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ’a da bu konuyla ilgili soru yöneltildi.
Kaynak: Gazete Magazin
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Uzun yıllardır televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak Serenay Sarıkaya ile birlikte rol aldığı Aile dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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