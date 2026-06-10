Netflix’in Scooby-Doo Dizisinden İlk Görüntüler Paylaşıldı: Yayın Tarihi Açıklandı

Dizide Shaggy ve Daphne’nin yolları gizemli bir olay nedeniyle kesişecek. İkili, doğaüstü bir olayın merkezinde yer alan bir Danua yavrusuyla karşılaşacak. Daha sonra Velma ve Freddy de ekibe katılacak. Böylece Mystery Inc. ekibinin ilk macerası anlatılacak.

Scooby-Doo daha önce de canlı çekim projelerle izleyici karşısına çıkmıştı. 2002 yılında vizyona giren Scooby-Doo filmi büyük ilgi görmüştü. Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini’nin yer aldığı film dünya genelinde yüksek gişe rakamlarına ulaşmıştı. Daha sonra aynı kadroyla ikinci film de çekilmişti.