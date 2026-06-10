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Netflix’in Scooby-Doo Dizisinden İlk Görüntüler Paylaşıldı: Yayın Tarihi Açıklandı

Netflix’in Scooby-Doo Dizisinden İlk Görüntüler Paylaşıldı: Yayın Tarihi Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
10.06.2026 - 17:55 Son Güncelleme: 10.06.2026 - 18:03
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Scooby-Doo hayranlarının uzun süredir beklediği diziden yeni bir paylaşım geldi. Netflix tarafından hazırlanan canlı çekim Scooby-Doo dizisinden ilk görüntüler yayımlandı. Geçtiğimiz yıl geliştirme aşamasında olduğu duyurulan yapımın çekimleri devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Paylaşılan kısa video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Independent

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Scooby-Doo
Film

Scooby-Doo

Scooby-Doo! Gizem Avcıları
Dizi

Scooby-Doo! Gizem Avcıları

What's New, Scooby-Doo?
Dizi

What's New, Scooby-Doo?

Linda Cardellini
Oyuncu

Linda Cardellini

Mckenna Grace
Oyuncu

Mckenna Grace

Tanner Hagen
Oyuncu

Tanner Hagen

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Netflix geçtiğimiz aylarda dizinin ana kadrosunu gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

Netflix geçtiğimiz aylarda dizinin ana kadrosunu gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.

Dizide Shaggy ve Daphne’nin yolları gizemli bir olay nedeniyle kesişecek. İkili, doğaüstü bir olayın merkezinde yer alan bir Danua yavrusuyla karşılaşacak. Daha sonra Velma ve Freddy de ekibe katılacak. Böylece Mystery Inc. ekibinin ilk macerası anlatılacak.

Scooby-Doo daha önce de canlı çekim projelerle izleyici karşısına çıkmıştı. 2002 yılında vizyona giren Scooby-Doo filmi büyük ilgi görmüştü. Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard ve Linda Cardellini’nin yer aldığı film dünya genelinde yüksek gişe rakamlarına ulaşmıştı. Daha sonra aynı kadroyla ikinci film de çekilmişti.

Şimdiyse Netflix, diziye dair ilk resmi görüntüleri paylaşarak gündeme geldi.

Şimdiyse Netflix, diziye dair ilk resmi görüntüleri paylaşarak gündeme geldi.

Dizinin adı Scooby-Doo: İlk Macera olacak. Yapımın İngilizce adı ise Scooby-Doo: Origins olarak açıklandı. Çekimler ABD’nin Atlanta kentinde sürüyor. Dizinin 2027 yılında Netflix’te izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.

Yeni yapım Scooby-Doo tarihinde bir ilke de sahne olacak. Karakter bu kez gerçek bir köpek tarafından canlandırılıyor. Daha önceki birçok uyarlamada Scooby-Doo farklı tekniklerle ekrana taşınmıştı. Yeni dizide ise gerçek bir Danua kullanılacak.

Sekiz bölümden oluşacak ilk sezonun oyuncu kadrosu da belli oldu. Fred Jones karakterini Maxwell Jenkins canlandıracak. Shaggy rolünde Tanner Hagen yer alacak. Velma karakterine Abby Ryder Fortson hayat verecek. Daphne rolünü ise Mckenna Grace üstlenecek.

İşte Netflix’in paylaşımı 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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