Netflix’in Scooby-Doo Dizisinden İlk Görüntüler Paylaşıldı: Yayın Tarihi Açıklandı
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Scooby-Doo hayranlarının uzun süredir beklediği diziden yeni bir paylaşım geldi. Netflix tarafından hazırlanan canlı çekim Scooby-Doo dizisinden ilk görüntüler yayımlandı. Geçtiğimiz yıl geliştirme aşamasında olduğu duyurulan yapımın çekimleri devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Paylaşılan kısa video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Independent
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Netflix geçtiğimiz aylarda dizinin ana kadrosunu gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı.
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Şimdiyse Netflix, diziye dair ilk resmi görüntüleri paylaşarak gündeme geldi.
İşte Netflix’in paylaşımı 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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