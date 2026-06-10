Eski Survivor Şampiyonu TRT'nin Dönem Dizisine Dahil Oldu!
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Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, her ne kadar ilk olarak Survivor başarılarıyla tanınsa da sportif kariyeri ve oyunculuğuyla da başarı yakalamayı sürdürüyor. 2011 yılında Özbekistan'da düzenlenen IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran ve 5 kez Muay Thai Dünya Şampiyonu olan Avatar Atakan, 2016 yılında da Survivor şampiyonu olmuştu. Söz dizisinde oyunculuğunu da konuşturan Çağan Atakan Arslan, bu kez TRT dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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2016 yılında kazandığı Survivor'la tanınsa da spordaki başarısıyla gururlandırmaya devam eden Çağan Atakan Arslan, bu kez oyunculuğunu konuşturmaya hazırlanıyor.
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Avatar Atakan Nizamülmülk Altın Çağ dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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