Eski Survivor Şampiyonu TRT'nin Dönem Dizisine Dahil Oldu!

Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, her ne kadar ilk olarak Survivor başarılarıyla tanınsa da sportif kariyeri ve oyunculuğuyla da başarı yakalamayı sürdürüyor. 2011 yılında Özbekistan'da düzenlenen IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran ve 5 kez Muay Thai Dünya Şampiyonu olan Avatar Atakan, 2016 yılında da Survivor şampiyonu olmuştu. Söz dizisinde oyunculuğunu da konuşturan Çağan Atakan Arslan, bu kez TRT dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş