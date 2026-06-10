article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Eski Survivor Şampiyonu TRT'nin Dönem Dizisine Dahil Oldu!

Eski Survivor Şampiyonu TRT'nin Dönem Dizisine Dahil Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2026 - 09:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan, her ne kadar ilk olarak Survivor başarılarıyla tanınsa da sportif kariyeri ve oyunculuğuyla da başarı yakalamayı sürdürüyor.  2011 yılında Özbekistan'da düzenlenen IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran ve 5 kez Muay Thai Dünya Şampiyonu olan Avatar Atakan, 2016 yılında da Survivor şampiyonu olmuştu. Söz dizisinde oyunculuğunu da konuşturan Çağan Atakan Arslan, bu kez TRT dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Söz
Dizi

Söz

Survivor
Tv Programı

Survivor

Mert Turak
Oyuncu

Mert Turak

Alp Navruz
Oyuncu

Alp Navruz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016 yılında kazandığı Survivor'la tanınsa da spordaki başarısıyla gururlandırmaya devam eden Çağan Atakan Arslan, bu kez oyunculuğunu konuşturmaya hazırlanıyor.

2016 yılında kazandığı Survivor'la tanınsa da spordaki başarısıyla gururlandırmaya devam eden Çağan Atakan Arslan, bu kez oyunculuğunu konuşturmaya hazırlanıyor.

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan ve kick boks, Muay Thai gibi sporlarda dünya çapında başarı elde eden 'Avatar' Atakan, daha önce Söz dizisinde rol almıştı. Söz dizisinde Üsteğmen Zafer Yaman'a hayat veren Avatar Atakan bu kez dönem dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Avatar Atakan Nizamülmülk Altın Çağ dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Avatar Atakan Nizamülmülk Altın Çağ dizisinin kadrosuna dahil oldu.

TRT Tabii’nin yeni dizisi “Nizamülmülk Altın Çağ” 13 Haziran’da sete çıkmaya hazırlanıyor. Mert Turak ve Alp Navruz'un kadrosunda yer aldığı dizide Avatar Atakan, Komutan Bedros’a hayat verecek ve ters köşe bir karakteri canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın