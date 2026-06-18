Survivor'da Yarı Finalistler Belli Oldu: Survivor'da Kim Elendi?

Survivor 2026'nın büyük finali 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Heyecanın yükseldiği ve geri sayımın başladığı Survivor'da belli olan ilk finalist Mert Nobre, ikinci finalist ise Sercan Yıldırım olmuştu. Nagihan, Ramazan ve Nefise'nin mücadelesinde elenen isim Nefise olurken bu kez de yarı final için düello yapıldı. Nobre ve Ramazan'ın yarı finalist olmaya hak kazandığı eleme gecesinde üçüncü yarı finalist kim oldu?