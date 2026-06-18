article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor'da Yarı Finalistler Belli Oldu: Survivor'da Kim Elendi?

Survivor'da Yarı Finalistler Belli Oldu: Survivor'da Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.06.2026 - 08:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor 2026'nın büyük finali 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Heyecanın yükseldiği ve geri sayımın başladığı Survivor'da belli olan ilk finalist Mert Nobre, ikinci finalist ise Sercan Yıldırım olmuştu. Nagihan, Ramazan ve Nefise'nin mücadelesinde elenen isim Nefise olurken bu kez de yarı final için düello yapıldı. Nobre ve Ramazan'ın yarı finalist olmaya hak kazandığı eleme gecesinde üçüncü yarı finalist kim oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da aylar süren mücadelenin ardından büyük final 19 Haziran Cuma günü yapılacak.

Survivor'da aylar süren mücadelenin ardından büyük final 19 Haziran Cuma günü yapılacak.

Nagihan, Sercan, Ramazan ve Nobre'nin final dörtlüsü olmasının ardından yarışmacılar dün akşam İstanbul'da mücadele ettiler. Yarı finalist olmak için kıyasıya bir mücadele veren yarışmacılar içinde Ramazan ve Nobre turu geçen ilk isimler oldular.

Sercan ve Nagihan'ın yarı finalist olmak için mücadele ettiği gecede 3. yarı finalist belli oldu.

Sercan ve Nagihan'ın yarı finalist olmak için mücadele ettiği gecede 3. yarı finalist belli oldu.

Rakiplerine mağlup olan Nagihan ve Sercan son turda kazanmak için büyük bir çaba sarf etti. Nagihan 10-4 skorla rakibi Sercan'ı yenerek yarı finale çıkmayı başaran 3. isim oldu. Sercan, şampiyonluk hayallerine dördüncü olarak veda etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın