Survivor'da Yarı Finalistler Belli Oldu: Survivor'da Kim Elendi?
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Survivor 2026'nın büyük finali 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Heyecanın yükseldiği ve geri sayımın başladığı Survivor'da belli olan ilk finalist Mert Nobre, ikinci finalist ise Sercan Yıldırım olmuştu. Nagihan, Ramazan ve Nefise'nin mücadelesinde elenen isim Nefise olurken bu kez de yarı final için düello yapıldı. Nobre ve Ramazan'ın yarı finalist olmaya hak kazandığı eleme gecesinde üçüncü yarı finalist kim oldu?
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Survivor'da aylar süren mücadelenin ardından büyük final 19 Haziran Cuma günü yapılacak.
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Sercan ve Nagihan'ın yarı finalist olmak için mücadele ettiği gecede 3. yarı finalist belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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