Ozan Akbaba, Uzak Şehir'deki Partneri Sinem Ünsal'ın Kimsenin Bilmediği Bir Özelliğini Açıkladı
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba, yurt dışında verdiği bir röportajda rol arkadaşları Sinem Ünsal ve Atakan Özkaya hakkında konuştu. Partneri Sinem Ünsal'ın bilinmeyen bir özelliğini açıklaması istenen Ozan Akbaba, itirafıyla gündem oldu.
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Uzak Şehir'in Cihan'ın Ozan Akbaba, partneri Sinem Ünsal hakkındaki itirafıyla gündem oldu.
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Ozan Akbaba'nın Sinem Ünsal itirafını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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