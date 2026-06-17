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Nebahat Çehre'den Necati Şaşmaz'a: Dizilerde Seslendirme Kullanan Oyuncular Ortaya Çıktı

Nebahat Çehre'den Necati Şaşmaz'a: Dizilerde Seslendirme Kullanan Oyuncular Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 16:10
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Televizyon ekranlarında duyduğumuz her ses, sandığımız gibi oyunculara ait olmayabilir. Bir TikTok kullanıcısının hazırladığı video, birçok ünlü ismin bazı projelerde seslendirme desteği aldığını ortaya çıkararak sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: TikTok/osman_.terzi

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Bir TikTok kullanıcısı, televizyon dünyasının pek bilinmeyen bir detayını gündeme taşıdı.

Bir TikTok kullanıcısı, televizyon dünyasının pek bilinmeyen bir detayını gündeme taşıdı.

TikTok kullanıcısı, hazırladığı videoda, dizilerde izleyicilerin duyduğu seslerin her zaman oyuncuların kendi sesleri olmadığını ortaya koydu. Nebahat Çehre'den Necati Şaşmaz'a kadar birçok ünlü ismin yer aldığı derlemede, bazı oyuncuların çeşitli projelerde seslendirme desteği aldığı görüldü. Söz konusu video, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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