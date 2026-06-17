Taşacak Bu Deniz'e Rakip Yeni Karadeniz Dizisinden Bir Başrol Daha Ayrıldı!
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TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, yeni sezon için bir Karadeniz dizisinin hazırlıklarına başlamıştı. 'Sevdam Karadeniz' adlı dizinin kadrosu tamamlanırken dün (16 Haziran) Kuruluş Osman'dan tanıdığımız Emre Bey, başrol olduğu Karadeniz dizisinin kadrosundan ayrılmıştı. Emre Bey'in ayrılığı henüz duyurulurken şimdi de dizinin kadın başrolünün projeden çekildiği ortaya çıktı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.
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NOW'ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in kadın başrolü Aslıhan Malbora, projeden ayrıldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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