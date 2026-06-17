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Taşacak Bu Deniz'e Rakip Yeni Karadeniz Dizisinden Bir Başrol Daha Ayrıldı!

Taşacak Bu Deniz'e Rakip Yeni Karadeniz Dizisinden Bir Başrol Daha Ayrıldı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 13:00
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TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in reyting başarısının ardından NOW, yeni sezon için bir Karadeniz dizisinin hazırlıklarına başlamıştı. 'Sevdam Karadeniz' adlı dizinin kadrosu tamamlanırken dün (16 Haziran) Kuruluş Osman'dan tanıdığımız Emre Bey, başrol olduğu Karadeniz dizisinin kadrosundan ayrılmıştı. Emre Bey'in ayrılığı henüz duyurulurken şimdi de dizinin kadın başrolünün projeden çekildiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.

NOW, yeni sezon için Karadeniz dizisi hazırlıklarına başlamıştı.

Taşacak Bu Deniz'in sezonun en çok izlenen dizisi olmasının ardından NOW'dan reyting getirecek bir hamle gelmişti. 'Sevdam Karadeniz' dizisini duyuran NOW, hazırlıklara hızla başlarken dizinin ana kadrosu tamamlanmıştı. 

Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın partner olacağı dizi şimdiden merak yaratıp Taşacak Bu Deniz'e rakip olmuştu fakat dizi sete çıkamadan bomba bir ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş, başrol oyuncusu Emre Bey'in Sevdam Karadeniz dizisinden ayrıldığını duyururken projeye bir ismin daha veda ettiği açıklandı.

NOW'ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in kadın başrolü Aslıhan Malbora, projeden ayrıldı.

NOW'ın yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in kadın başrolü Aslıhan Malbora, projeden ayrıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Emre Bey'in ardından Sevdam Karadeniz'in kadın başrol oyuncusu Aslıhan Malbora da diziden ayrılma kararı aldı.

Yeni sezona yetişmesi beklenen dizi için iki yeni başrol oyuncusu aranıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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