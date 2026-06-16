article/comments
article/share
Haberler
TV
Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın Ardından Yeni ATV Dizisinin Başrolü Oldu

Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın Ardından Yeni ATV Dizisinin Başrolü Oldu

burak özçivit Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 17:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son olarak ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı. Kuruluş Osman'ın kadrosundan ayrıldıktan sonra yeni projesi merak edilen Burak Özçivit hakkında bomba gelişme var. Birsen Altuntaş, Burak Özçivit'in ATV'nin Adana'da çekilecek yeni dizisinin başrolü olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de başrol krizi var. Çekimlere günler kala başrol oyuncusu Uğur Güneş projeye veda etti.

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de başrol krizi var. Çekimlere günler kala başrol oyuncusu Uğur Güneş projeye veda etti.

ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından yeni bir Adana dizisi geliyor. Yeni sezonun en iddialı yapımlarından olan Güneşin Doğduğu Yer için hazırlıklar tam gaz sürerken başrol Uğur Güneş, yapım şirketiyle anlaşmazlık yaşayarak projeye veda etti. Uğur Güneş'in ardından dizinin başrolü için ismi geçen oyuncu ise herkesi şoke etti.

Burak Özçivit, ATV'nin Adana'da çekilecek Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü oldu.

Burak Özçivit, ATV'nin Adana'da çekilecek Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uğur Güneş'in Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosundan ayrılması üzerine yapım şirketi Burak Özçivit'le görüştü. ATV'de 6 sezon boyunca Kuruluş Osman dizisinde başrol olan Burak Özçivit'e Kenan Kozan rolü gitti. 

Altuntaş'ın haberine göre Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer dizisiyle imza aşamasında. Anlaşma sağlanırsa Güneşin Doğduğu Yer dizisi 25 Haziran günü Adana'da sete çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın