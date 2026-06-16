Burak Özçivit, Kuruluş Osman'ın Ardından Yeni ATV Dizisinin Başrolü Oldu
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son olarak ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde rol almıştı. Kuruluş Osman'ın kadrosundan ayrıldıktan sonra yeni projesi merak edilen Burak Özçivit hakkında bomba gelişme var. Birsen Altuntaş, Burak Özçivit'in ATV'nin Adana'da çekilecek yeni dizisinin başrolü olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de başrol krizi var. Çekimlere günler kala başrol oyuncusu Uğur Güneş projeye veda etti.
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Burak Özçivit, ATV'nin Adana'da çekilecek Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolü oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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