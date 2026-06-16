Dizinin Berrak'ı Veda mı Edecek? Güller ve Günahlar'daki Ayrılık İddiasına Yanıt Geldi
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Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi akşamı sezon finali yaparak ekran arası verdi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı Güller ve Günahlar'ın sezon finali bölümü seyirciden tam puan alırken Oya Unustası'nın canlandırdığı Berrak karakterinin diziye veda edeceği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, Güller ve Günahlar'daki ayrılık iddiasına yanıt verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yaptı.
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Güller ve Günahlar'ın Berrak'ı Oya Unustası'nın diziye veda edeceği iddia edilmişti. Oyuncunun akıbeti hakkında açıklama geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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