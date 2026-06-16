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Dizinin Berrak'ı Veda mı Edecek? Güller ve Günahlar'daki Ayrılık İddiasına Yanıt Geldi

Dizinin Berrak'ı Veda mı Edecek? Güller ve Günahlar'daki Ayrılık İddiasına Yanıt Geldi

Güller ve Günahlar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 16:05
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Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, cumartesi akşamı sezon finali yaparak ekran arası verdi. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrollerde yer aldığı Güller ve Günahlar'ın sezon finali bölümü seyirciden tam puan alırken Oya Unustası'nın canlandırdığı Berrak karakterinin diziye veda edeceği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, Güller ve Günahlar'daki ayrılık iddiasına yanıt verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yaptı.

Güller ve Günahlar, 13 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, sezonun en sevilen işlerinden oldu. Cumartesi akşamının tartışmasız galibi TRT dizisi Gönül Dağı'nı tahtından eden Güller ve Günahlar'ın heyecan dolu sezon finali sosyal medyada viral olurken fenomen dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacağı iddia edilmişti. Birsen Altuntaş'tan ayrılık iddialarına yanıt gecikmedi.

Güller ve Günahlar'ın Berrak'ı Oya Unustası'nın diziye veda edeceği iddia edilmişti. Oyuncunun akıbeti hakkında açıklama geldi.

Güller ve Günahlar'ın Berrak'ı Oya Unustası'nın diziye veda edeceği iddia edilmişti. Oyuncunun akıbeti hakkında açıklama geldi.

Birsen Altuntaş, X hesabından Oya Unustası'nın Güller ve Günahlar'dan ayrılmayacağını belirtirken diziye şu an için hiçbir oyuncunun veda etmeyeceğinin altını çizdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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