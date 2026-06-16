Survivor Seren Ay, Yorumcu Murat Özarı'yla Canlı Yayında Birbirine Girdi
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Survivor 2026'nın en olaylı yarışmacılarından Seren Ay Çetin, Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Survivor boyunca kendisini eleştiren yorumcu Murat Özarı'yla yüzleşen Seren Ay, Özarı'ya demediğini bırakmadı.
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Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'yla birbirine girdi.
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Survivor Seren Ay Çetin'in Murat Özarı'dan hesap sorduğu anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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