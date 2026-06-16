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Survivor Seren Ay, Yorumcu Murat Özarı'yla Canlı Yayında Birbirine Girdi

Survivor Seren Ay, Yorumcu Murat Özarı'yla Canlı Yayında Birbirine Girdi

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 15:13
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Survivor 2026'nın en olaylı yarışmacılarından Seren Ay Çetin, Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Survivor boyunca kendisini eleştiren yorumcu Murat Özarı'yla yüzleşen Seren Ay, Özarı'ya demediğini bırakmadı.

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Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'yla birbirine girdi.

Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'yla birbirine girdi.

Survivor 2026 boyunca yarışmanın en olaylı ismi olan Seren Ay Çetin, Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'nın kendisine yönelik eleştirilerini unutmayan Seren Ay, canlı yayında hesap sordu. 

Murat Özarı'ya yönelerek 'Siz kimsiniz de ailesi yetiştirememiş falan diyorsunuz?' derken Murat Özarı, 'Ben mi?' yanıtını verdi.

Tartışmanın devamında Seren Ay ve Murat Özarı'nın tartışması daha hararetli bir hal aldı.

Survivor Seren Ay Çetin'in Murat Özarı'dan hesap sorduğu anları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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