Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut, Hayatını Kaybeden Ece İrtem Hakkında Konuştu

Yapımcı Faruk Turgut, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'le yaptığı röportajda 'Biz bir sene çalıştık beraber. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, çok iyiydi. Sistemli sete gelip sistemli gidiyordu. Hiç problem yaşamadık. Biz de şoktayız. Herkes birbirine soruyor bu işi nasıl oldu diye? Hiç inanamadık yani, bir de geçen akşam da doğum günüydü. Melis Hanımların (Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek) her işinde oluyordu Ece, Sandık Kokusu'nda da vardı, Yasak Elma'da da vardı. Senaristlerin sevdiği bir oyuncuydu. Çok üzgünüz.' ifadelerini kullandı.