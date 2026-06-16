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Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut, Hayatını Kaybeden Ece İrtem Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut, Hayatını Kaybeden Ece İrtem Hakkında Konuştu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.06.2026 - 17:46
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Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı herkesi şoke etti. 35 yaşına girdikten hemen sonra hayatını kaybeden Ece İrtem hakkında Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut konuştu. Ece İrtem'le beraber çalışan Faruk Turgut, oyuncunun vefatı üzerine duyduğu üzüntü ve şoku dile getirdi.

KAYNAK: Alev Gürsoy Cimin - Posta

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Oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.

Kızılcık Şerbeti, Yasak Elma, Yeni Gelin, Sandık Kokusu gibi yapımlarla tanıdığımız Ece İrtem, önceki gün (15 Haziran) evinde vefat etti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Ece İrtem için meslektaşları yas açıklamaları yaparken bir açıklama da yapımcı Faruk Turgut'tan geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, vefat eden Ece İrtem hakkında konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, vefat eden Ece İrtem hakkında konuştu.

Yapımcı Faruk Turgut, Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'le yaptığı röportajda 'Biz bir sene çalıştık beraber. Hiçbir rahatsızlığı yoktu, çok iyiydi. Sistemli sete gelip sistemli gidiyordu. Hiç problem yaşamadık. Biz de şoktayız. Herkes birbirine soruyor bu işi nasıl oldu diye?  Hiç inanamadık yani, bir de geçen akşam da doğum günüydü. Melis Hanımların (Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek) her işinde oluyordu Ece, Sandık Kokusu'nda da vardı, Yasak Elma'da da vardı. Senaristlerin sevdiği bir oyuncuydu. Çok üzgünüz.' ifadelerini kullandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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