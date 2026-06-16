Kızılcık Şerbeti Yapımcısı Faruk Turgut, Hayatını Kaybeden Ece İrtem Hakkında Konuştu
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Kızılcık Şerbeti'nde rol alan oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı herkesi şoke etti. 35 yaşına girdikten hemen sonra hayatını kaybeden Ece İrtem hakkında Kızılcık Şerbeti yapımcısı Faruk Turgut konuştu. Ece İrtem'le beraber çalışan Faruk Turgut, oyuncunun vefatı üzerine duyduğu üzüntü ve şoku dile getirdi.
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Oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu.
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Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, vefat eden Ece İrtem hakkında konuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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