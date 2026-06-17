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Eski Şampiyon Elendi: Survivor'da Final Dörtlüsü Belli Oldu!

Eski Şampiyon Elendi: Survivor'da Final Dörtlüsü Belli Oldu!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 10:43
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Survivor 2026'nın büyük finali için geri sayım başladı. Survivor'ın ilk finalisti Mert Nobre, 2. finalist ise Sercan Yıldırım olmuştu. 3. ve 4. finalistin seçilecek mücadele dolu gecede Nagihan, Ramazan ve Nefise kıyasıya yarıştı. Survivor'a kim veda etti? Survivor'da final dörtlüsü hangi yarışmacılar oldu?

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Survivor'da final dörtlüsü son düellolar sonrası belli oldu.

Survivor'da final dörtlüsü son düellolar sonrası belli oldu.

Survivor 2026'da finale sayılı günler kaldı. İlk finalist Mert Nobre, 2. finalist Sercan Yıldırım olmuştu. Finale gidecek 4 yarışmacıdan diğer ikisinin belirleneceği düellolar sonucu 3. finalist Nagihan Karadere olurken son ikiye Ramazan Sarı ve Nefise Karatay kaldı.

Survivor 2026'nın büyük finaline Ramazan mı yoksa Nefise mi çıkacak merak edilirken oynanan oyunlar sonucu finalde elenen isim belli oldu.

Eski Survivor şampiyonu Nefise Karatay, Survivor'a veda eden yarışmacı oldu.

Eski Survivor şampiyonu Nefise Karatay, Survivor'a veda eden yarışmacı oldu.

Nefise, Ramazan'la çıktığı düelloda 10-1 yenilgi yaşayarak yarışmadan elendi. Ramazan Sarı ise Survivor finaline çıkan 4. yarışmacı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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