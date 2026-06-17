Eski Şampiyon Elendi: Survivor'da Final Dörtlüsü Belli Oldu!
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Survivor 2026'nın büyük finali için geri sayım başladı. Survivor'ın ilk finalisti Mert Nobre, 2. finalist ise Sercan Yıldırım olmuştu. 3. ve 4. finalistin seçilecek mücadele dolu gecede Nagihan, Ramazan ve Nefise kıyasıya yarıştı. Survivor'a kim veda etti? Survivor'da final dörtlüsü hangi yarışmacılar oldu?
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Survivor'da final dörtlüsü son düellolar sonrası belli oldu.
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Eski Survivor şampiyonu Nefise Karatay, Survivor'a veda eden yarışmacı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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