article/comments
article/share
Haberler
TV
Set Çalışanı Dizilerde Başrol Oyuncularının Aşk Yaşadığını Nasıl Anladıklarını Açıkladı

Set Çalışanı Dizilerde Başrol Oyuncularının Aşk Yaşadığını Nasıl Anladıklarını Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.06.2026 - 14:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Set çalışanı ve TikTok içerik üreticisi Yener Yalçın, dizi setlerinde yaşanan aşklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncular arasında başlayan yakınlaşmaların genellikle ilk olarak set ekibi tarafından fark edildiğini söyledi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizi setlerinde başlayan aşklar hakkında set çalışanı Yener Yalçın'dan bomba açıklamalar geldi.

Dizi setlerinde başlayan aşklar hakkında set çalışanı Yener Yalçın'dan bomba açıklamalar geldi.

Set çalışanı ve TikTok içerik üreticisi Yener Yalçın, dizi setlerinde yaşanan aşkların perde arkasını anlattı. Başrol oyuncuları arasında başlayan yakınlaşmaların ilk olarak set ekibinin dikkatini çektiğini söyleyen Yalçın, set çalışanlarının bu tür ilişkileri herkesten önce fark ettiğini ve bunun set atmosferine çeşitli yansımaları olabildiğini ifade etti.

Yener Yalçın, aşk yaşamaya başlayan oyuncuların önce aynı karavanda dinlenmeye başladıklarını ardından sete aynı araçla geldiklerini anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın