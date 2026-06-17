Set Çalışanı Dizilerde Başrol Oyuncularının Aşk Yaşadığını Nasıl Anladıklarını Açıkladı
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Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
Set çalışanı ve TikTok içerik üreticisi Yener Yalçın, dizi setlerinde yaşanan aşklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncular arasında başlayan yakınlaşmaların genellikle ilk olarak set ekibi tarafından fark edildiğini söyledi.
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Dizi setlerinde başlayan aşklar hakkında set çalışanı Yener Yalçın'dan bomba açıklamalar geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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