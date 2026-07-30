Kova Dolunayı En Çok Bu 4 Burcu Etkileyecek

Kova

Kova burçları için bu dolunay kişisel farkındalıkların ön plana çıktığı bir dönem olabilir. Kendinizi yeniden tanımlamak, hayatınızda yeni bir sayfa açmak ya da uzun süredir ertelediğiniz kararları almak isteyebilirsiniz. Astrologlara göre bu süreç, 'yeni bir ben' duygusunu beraberinde getirebilir.

Aslan

Aslan burçları için odak noktası ilişkiler. Partneriniz, yakın çevreniz ya da iş ortaklıklarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bu dolunay, ilişkilerde denge kurmak ve geleceğe dair önemli kararlar almak için bir fırsat sunabilir.

Boğa

Boğa burçları kariyer ve maddi güvenceyle ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilir. İş hayatı, uzun vadeli hedefler veya gelecek planları yeniden şekillenebilir. Astrologlar, Boğaların bu dönemde istikrar sağlayacak kararlar alabileceğini belirtiyor.

Akrep

Akrep burçları için dolunay, kişisel gelişim ve yaşam yönüyle ilgili farkındalıkları artırabilir. Geleceğe dair planlar netleşebilir, hayatınızda değişiklik yapmak istediğiniz alanlar daha görünür hâle gelebilir. Astrologlara göre bu süreç önemli içsel dönüşümlere kapı aralayabilir.