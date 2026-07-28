Evlerini, Arabalarını, Tencerelerini Sattılar... Şimdi Yolcu Gemisinde Yaşıyorlar: "Daha Ucuza Geliyor"
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Kira, faturalar ve bitmek bilmeyen ev masraflarından kurtulmak isteyen ABD'li bir çift, alışılmışın dışında bir karar aldı. Evlerini, arabalarını ve hatta mutfak eşyalarını bile satarak üç yıl önce yolcu gemisine taşınan Libby ve Dan Rome çifti, gemide yaşamanın karadaki hayattan daha ekonomik olduğunu söylüyor.
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Modern hayatın yüksek kira ve fatura yükünden bunalan birçok kişi farklı yaşam alternatifleri ararken, ABD'li Libby ve Dan Rome çifti oldukça sıra dışı bir karar verdi.
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2013'ten itibaren bilişim danışmanlığı ve yazarlık işleri nedeniyle sürekli seyahat eden çift, yaklaşık altı yıl boyunca otellerde yaşadı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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