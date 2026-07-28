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Evlerini, Arabalarını, Tencerelerini Sattılar... Şimdi Yolcu Gemisinde Yaşıyorlar: "Daha Ucuza Geliyor"

Evlerini, Arabalarını, Tencerelerini Sattılar... Şimdi Yolcu Gemisinde Yaşıyorlar: "Daha Ucuza Geliyor"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 19:21
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Kira, faturalar ve bitmek bilmeyen ev masraflarından kurtulmak isteyen ABD'li bir çift, alışılmışın dışında bir karar aldı. Evlerini, arabalarını ve hatta mutfak eşyalarını bile satarak üç yıl önce yolcu gemisine taşınan Libby ve Dan Rome çifti, gemide yaşamanın karadaki hayattan daha ekonomik olduğunu söylüyor.

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Modern hayatın yüksek kira ve fatura yükünden bunalan birçok kişi farklı yaşam alternatifleri ararken, ABD'li Libby ve Dan Rome çifti oldukça sıra dışı bir karar verdi.

Modern hayatın yüksek kira ve fatura yükünden bunalan birçok kişi farklı yaşam alternatifleri ararken, ABD'li Libby ve Dan Rome çifti oldukça sıra dışı bir karar verdi.

Üç yıl önce evlerini, arabalarını ve neredeyse tüm eşyalarını satarak yolcu gemilerine taşınan çift, bugün tüm hayatlarını iki bavulla sürdürüyor. Üstelik onlara göre bu yaşam, karada yaşamaktan daha hesaplı.

Libby ve Dan Rome'un minimalist yaşam yolculuğu aslında yıllar önce başladı. Libby, 18 yaşındayken çıktığı ilk Karayip kruvaziyerinde gemi yaşamından çok etkilendi. Ancak bu fikri kalıcı bir yaşam biçimine dönüştüren süreç, sık sık taşınmalarıyla başladı.

2004 yılında iş nedeniyle Kanada'ya taşınan çift, yıllar içinde sahip oldukları eşyaların kendilerine yük olmaya başladığını fark etti. 2010'da Londra'ya taşındıklarında ise radikal bir karar alarak evlerindeki birçok eşyayı elden çıkardılar. Tencerelerinden mobilyalarına kadar ihtiyaç fazlası gördükleri her şeyi sattılar.

2013'ten itibaren bilişim danışmanlığı ve yazarlık işleri nedeniyle sürekli seyahat eden çift, yaklaşık altı yıl boyunca otellerde yaşadı.

2013'ten itibaren bilişim danışmanlığı ve yazarlık işleri nedeniyle sürekli seyahat eden çift, yaklaşık altı yıl boyunca otellerde yaşadı.

Bu deneyim, sabit bir eve ihtiyaç duymadan da mutlu olabileceklerini gösterdi.

Üç yıl önce ise tüm bağlarını koparıp yolcu gemilerinde yaşamaya başladılar. Libby Rome, özellikle penceresiz iç kamaraları tercih ettiklerini çünkü bu odaların çok daha uygun fiyatlı olduğunu söylüyor. Onlara göre konaklama, yemek, temizlik ve birçok hizmetin tek ücret içinde sunulması sayesinde gemide yaşamak; kira, elektrik, su, internet ve diğer sabit giderlerle uğraşmaktan daha ekonomik hale geliyor.

Çift bugün tüm eşyalarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırmış durumda. Sahip oldukları şeylerden çok deneyimlere yatırım yaptıklarını söyleyen Libby Rome, bu yaşam tarzının sadece bütçelerini rahatlatmadığını, aynı zamanda evliliklerini de olumlu etkilediğini ifade ediyor.

Rome çiftinin hikâyesi, yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle dünyanın farklı ülkelerinde giderek daha fazla ilgi gören minimalist ve göçebe yaşam trendinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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