Evlerini, Arabalarını, Tencerelerini Sattılar... Şimdi Yolcu Gemisinde Yaşıyorlar: "Daha Ucuza Geliyor"

Üç yıl önce evlerini, arabalarını ve neredeyse tüm eşyalarını satarak yolcu gemilerine taşınan çift, bugün tüm hayatlarını iki bavulla sürdürüyor. Üstelik onlara göre bu yaşam, karada yaşamaktan daha hesaplı.

Libby ve Dan Rome'un minimalist yaşam yolculuğu aslında yıllar önce başladı. Libby, 18 yaşındayken çıktığı ilk Karayip kruvaziyerinde gemi yaşamından çok etkilendi. Ancak bu fikri kalıcı bir yaşam biçimine dönüştüren süreç, sık sık taşınmalarıyla başladı.

2004 yılında iş nedeniyle Kanada'ya taşınan çift, yıllar içinde sahip oldukları eşyaların kendilerine yük olmaya başladığını fark etti. 2010'da Londra'ya taşındıklarında ise radikal bir karar alarak evlerindeki birçok eşyayı elden çıkardılar. Tencerelerinden mobilyalarına kadar ihtiyaç fazlası gördükleri her şeyi sattılar.