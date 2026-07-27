Yaş Farkı Eleştirilmişti: Partner Olan Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in Rolleri Belli Oldu
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Atv'de izleyiciyle buluşacak ve Fahriye Evcen ile Oktay Kaynarca'yı bir araya getirecek Hamal dizisi çok konuşulmuştu. Aralarında 21 yaş fark bulunan ikilinin bir araya gelmesi eleştirilirken Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca'nın rolleri belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Atv'de izleyiciyle buluşacak Hamal dizisi için çekim öncesi hazırlıklar başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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