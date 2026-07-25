Flaş Açıklama Geldi: Arka Sokaklar Senaristi, Dizinin Resmen Sona Erdiğini Açıkladı
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar için dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurdu.
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Final yapıp yapmayacağı merak edilen Arka Sokaklar'ın akıbeti sonunda belli oldu.
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İşte senarist Ozan Yurdakul'un Arka Sokaklar açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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