24 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi

24 Temmuz tarihine ait televizyon reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen yapımı, üç izleyici grubunda da zirveye yerleşen TV8'in MasterChef Türkiye programı oldu.

Total kategorisinde MasterChef Türkiye birinci sırayı alırken, TRT 1'de yayınlanan Asırlık Gece ikinci, NOW Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da liderlik değişmedi. Listenin ilk sırasında MasterChef Türkiye bulunurken, Asırlık Gece ikinci oldu. Üçüncü sıraya ise Kanal D'nin Kuralsız Sokaklar programı yerleşti.

ABC1 grubunda da günün galibi yine MasterChef Türkiye oldu. Asırlık Gece ikinci sıradaki yerini korurken, Kuralsız Sokaklar üçüncü sırada günü tamamladı.