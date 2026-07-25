24 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi
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24 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveyi kimseye bırakmadı. Günün en çok izlenen yapımları da böylece netlik kazandı.
İşte 24 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...
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24 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.
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24 Temmuz Cuma TOTAL reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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