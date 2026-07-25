article/comments
article/share
Haberler
TV
24 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi

24 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı! Zirvenin Sahibi Yine Değişmedi

Reyting masterchef
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2026 - 13:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

24 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, Total, AB ve ABC1 gruplarında zirveyi kimseye bırakmadı. Günün en çok izlenen yapımları da böylece netlik kazandı.

İşte 24 Temmuz Cuma Reyting Sonuçları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

24 Temmuz Cuma reyting sonuçları belli oldu.

24 Temmuz tarihine ait televizyon reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen yapımı, üç izleyici grubunda da zirveye yerleşen TV8'in MasterChef Türkiye programı oldu.

Total kategorisinde MasterChef Türkiye birinci sırayı alırken, TRT 1'de yayınlanan Asırlık Gece ikinci, NOW Ana Haber ise üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da liderlik değişmedi. Listenin ilk sırasında MasterChef Türkiye bulunurken, Asırlık Gece ikinci oldu. Üçüncü sıraya ise Kanal D'nin Kuralsız Sokaklar programı yerleşti.

ABC1 grubunda da günün galibi yine MasterChef Türkiye oldu. Asırlık Gece ikinci sıradaki yerini korurken, Kuralsız Sokaklar üçüncü sırada günü tamamladı.

24 Temmuz Cuma TOTAL reyting sonuçları:

24 Temmuz Cuma TOTAL reyting sonuçları:

1- MasterChef Türkiye - TV8

2- Asırlık Gece - TRT 1

3- NOW Ana Haber - NOW

4- Kuralsız Sokaklar - Kanal D

5- Postacı (T.S) - NOW

6- Postacı (T.S) (TKR) - NOW

7- Kuralsız Sokaklar (TKR) - Kanal D

8- Hızlı ve Öfkeli 8 (Y.S) - ATV

9- Show Ana Haber - Show TV

10- Asırlık Gece (Özet) - TRT 1

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın