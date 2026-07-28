article/comments
article/share
Haberler
Spor
Budapeşte'de Yıldızlar Geçidi: Engin Akyürek, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Aynı Karede Yer Aldı

Budapeşte'de Yıldızlar Geçidi: Engin Akyürek, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Aynı Karede Yer Aldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 16:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Formula 1 dünyasının iki yıldızı Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile aynı karede yer alarak sosyal medyada gündem oldu. Shell Türkiye marka elçisi olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen özel etkinliğe katılan Akyürek, Hungaroring pistindeki Macaristan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen organizasyonda Ferrari pilotlarıyla bir araya geldi. Spor ve sanat dünyasını buluşturan buluşmadan paylaşılan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü Türk oyuncu Engin Akyürek, Shell Türkiye marka elçisi olarak katıldığı uluslararası bir organizasyonda, Scuderia Ferrari'nin dünyaca ünlü Formula 1 pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile bir araya gelerek büyük ses getirdi.

Ünlü Türk oyuncu Engin Akyürek, Shell Türkiye marka elçisi olarak katıldığı uluslararası bir organizasyonda, Scuderia Ferrari'nin dünyaca ünlü Formula 1 pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile bir araya gelerek büyük ses getirdi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Hungaroring pistindeki Macaristan Grand Prix'si öncesinde düzenlenen ilk 'Shell V-Power Games' etkinliği, hız ve sanat dünyasını bir araya getiren en önemli neden oldu.

Ferrari takımıyla köklü bir geçmişe ve teknik ortaklığa sahip olan Shell Motorsport ev sahipliğinde gerçekleşen bu prestijli lansman, dünyanın dört bir yanından gelen içerik üreticilerini, küresel marka elçilerini ve F1 pilotlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Ferrari takımıyla köklü bir geçmişe ve teknik ortaklığa sahip olan Shell Motorsport ev sahipliğinde gerçekleşen bu prestijli lansman, dünyanın dört bir yanından gelen içerik üreticilerini, küresel marka elçilerini ve F1 pilotlarını aynı çatı altında buluşturdu.

Gala yemeğinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Engin Akyürek, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olurken, F1 dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Charles Leclerc ile samimi anlar yaşadı.

Yıldızların bir arada yer aldığı neşeli ve keyifli kareler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, spor ve sinema dünyasını buluşturan bu özel anlar küresel çapta milyonlarca takipçi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın