Budapeşte'de Yıldızlar Geçidi: Engin Akyürek, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Aynı Karede Yer Aldı

Gala yemeğinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden Engin Akyürek, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olurken, F1 dünyasının efsane ismi Lewis Hamilton ve takım arkadaşı Charles Leclerc ile samimi anlar yaşadı.

Yıldızların bir arada yer aldığı neşeli ve keyifli kareler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, spor ve sinema dünyasını buluşturan bu özel anlar küresel çapta milyonlarca takipçi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.