Budapeşte'de Yıldızlar Geçidi: Engin Akyürek, Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Aynı Karede Yer Aldı
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Ünlü oyuncu Engin Akyürek, Formula 1 dünyasının iki yıldızı Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile aynı karede yer alarak sosyal medyada gündem oldu. Shell Türkiye marka elçisi olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen özel etkinliğe katılan Akyürek, Hungaroring pistindeki Macaristan Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen organizasyonda Ferrari pilotlarıyla bir araya geldi. Spor ve sanat dünyasını buluşturan buluşmadan paylaşılan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Ünlü Türk oyuncu Engin Akyürek, Shell Türkiye marka elçisi olarak katıldığı uluslararası bir organizasyonda, Scuderia Ferrari'nin dünyaca ünlü Formula 1 pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile bir araya gelerek büyük ses getirdi.
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Ferrari takımıyla köklü bir geçmişe ve teknik ortaklığa sahip olan Shell Motorsport ev sahipliğinde gerçekleşen bu prestijli lansman, dünyanın dört bir yanından gelen içerik üreticilerini, küresel marka elçilerini ve F1 pilotlarını aynı çatı altında buluşturdu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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