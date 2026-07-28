Ağustosta Aşkı Bulacak 4 Burç: Kalpleri Yeniden Atacak!

Ağustos ayı Koç burçları için beklemekten çok harekete geçme zamanı olabilir. Özellikle ayın ilk yarısında artan sosyal hareketlilik, yeni insanlarla tanışma ihtimalini güçlendirirken uzun zamandır aklında olan bir kişiye ilk adımı atma cesareti de verebilir.

Ayın ikinci yarısındaki gökyüzü hareketleri ise tesadüf gibi görünen karşılaşmaları hızlandırabilir. Bir davet, kısa bir yolculuk ya da arkadaş ortamında başlayan sohbet, Koç'un beklediğinden çok daha romantik bir hikayeye dönüşebilir.

En önemlisi ise Ağustos ayı boyunca atılacak cesur bir adım aşkı başlatabilir!