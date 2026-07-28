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Ağustosta Aşkı Bulacak 4 Burç: Kalpleri Yeniden Atacak!

Ağustosta Aşkı Bulacak 4 Burç: Kalpleri Yeniden Atacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 19:01
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Güneş Tutulması'nın heyecanından Yeni Ay'a, Dolunay'dan gezegen transitlerine kadar dolu dolu bir Ağustos ayı bizi bekliyor. Bu hareketlilik ise bazı burçların aşk hayatını tamamen değiştirebilir.  Beklenmedik karşılaşmalar, cesur adımlar ve sürpriz mesajlar yeni ilişkilerin kapısını aralarken, dört burç kalbini heyecanlandıracak gelişmeler yaşayabilir. 

Peki, Ağustos ayında kimler aşkı bulacak?

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Koç

Koç

Ağustos ayı Koç burçları için beklemekten çok harekete geçme zamanı olabilir. Özellikle ayın ilk yarısında artan sosyal hareketlilik, yeni insanlarla tanışma ihtimalini güçlendirirken uzun zamandır aklında olan bir kişiye ilk adımı atma cesareti de verebilir.

Ayın ikinci yarısındaki gökyüzü hareketleri ise tesadüf gibi görünen karşılaşmaları hızlandırabilir. Bir davet, kısa bir yolculuk ya da arkadaş ortamında başlayan sohbet, Koç'un beklediğinden çok daha romantik bir hikayeye dönüşebilir.

En önemlisi ise Ağustos ayı boyunca atılacak cesur bir adım aşkı başlatabilir! 

İkizler

İkizler

İkizler için Ağustos ayının en dikkat çekici konusu iletişim olacak. Uzun süredir konuşulmayan biri yeniden ortaya çıkabilir ya da hiç hesapta olmayan bir tanışma, mesajlaşmalarla hızla yakınlaşabilir.

Venüs'ün etkisiyle flört enerjisi yükselirken İkizler bu kez yüzeysel ilişkiler yerine gerçekten heyecan duyacağı bir bağ kurabilir. Özellikle ayın son haftasında başlayan yakınlaşmaların kalıcı olma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Beklenmedik bir mesaj, Ağustos ayında aşkı hayatınıza taşıyabilir!

Oğlak

Oğlak

Kontrollü davranmayı seven Oğlak burçları için Ağustos ayı duygularını daha rahat ifade ettikleri bir döneme dönüşebilir. İş ya da eğitim bağlantılı bir ortamda başlayan iletişim zamanla romantik bir boyut kazanabilir.

Ay boyunca etkili olan gökyüzü, Oğlakların 'önce mantık' yaklaşımını biraz geri plana itebilir. Bu değişim sayesinde uzun zamandır fark edilmeyen bir kişiyle aralarındaki çekim sonunda görünür hale gelebilir.

Görünen o ki aşk, Oğlak burçlarının duvarlarını yıkabilir! 

Kova

Kova

Ağustos ayındaki astrolojik hareketler Kova burçlarını ilişkiler alanında hareketlendirebilir. Özellikle tutulma etkisiyle hayatlarına girecek biri, planlarını tamamen değiştirebilir. Başlangıçta sıradan görünen bir tanışma kısa sürede güçlü bir çekime dönüşebilir.

Uzun süredir yalnız olan Kova burçları için bu ay 'doğru zaman' hissi oldukça güçlü çalışıyor. Kendilerini oldukları gibi kabul eden biriyle kuracakları bağ, yazın en unutulmaz gelişmelerinden biri olabilir.

Sıkı durun; Ağustos ayında aşktan da öte, kader gibi bir karşılaşma yaşanabilir!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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