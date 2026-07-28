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Aşık Olunca Arkadaşlarını Unutan 4 Burç

Aşık Olunca Arkadaşlarını Unutan 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.07.2026 - 14:06
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Sevgili mi, arkadaş mı? Karar vermek bir hayli zor, değil mi? Ancak bazılarımız için bu karar düşündüğünüz kadar zor değil. Çünkü onlar aşık olunca geri kalan her şey akıllarından uçuyor. Dostluğu ihmal etmek, bazen kendini tümüyle partnerine adamak, bazen de aşkın heyecanına kapılmak onlar için çok doğal. Peki, sevgilisi olunca dünyayı unutan ve dostlarını ghostlayan burçlar hangileri? 

İşte detaylar!

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Aslan

Aslan

Aslan burcu aşık olduğunda sevgisini büyük yaşamayı sever. Sevdiği kişiyle vakit geçirmek, ona özel hissettirmek ve birlikte unutulmaz anılar biriktirmek onun için oldukça önemlidir. İlişkisi başladığında tüm enerjisini bu yeni heyecana yönlendirebilir.

İşte tam da bu yüzden arkadaşlarıyla plan yapmak yerine partneriyle yeni deneyimler yaşamayı tercih edebilir. Çünkü Aslan için aşk, sadece bir ilişki değil; hayatının en parlak sahnesidir. Bu yüzden bazen çevresindekilere “ortadan kayboldu” hissi verebilir.

Ama bir Aslan burcu size aşıksa şunu da unutmamalısınız, aşka kapılınca dünyasının merkezine sizi koyar! 

Akrep

Akrep

Akrep burcu için aşk yüzeysel bir duygu değildir. Birine gerçekten bağlandığında tüm dikkatini ve sadakatini o kişiye yöneltir. İlişkisinin derinleşmesi, güven oluşturması ve özel bağ kurması onun için öncelik haline gelir.

İşte bu yoğun bağ nedeniyle de arkadaş çevresiyle eskisi kadar sık görüşmeyebilir. Çünkü Akrep, herkese göstermediği duygusal tarafını sadece güvendiği kişiye açmayı tercih eder.

Yani bir Akrep burcu size aşıksa şunu unutmamalısınız, sevdiğinde tüm dünyasını ve kalbinin derinlerindeki sırları sadece size açar! 

Yay

Yay

Yay burcu genellikle özgürlüğü ve sosyal hayatıyla bilinse de gerçekten heyecan duyduğu bir ilişki başladığında şaşırtıcı şekilde değişebilir. Sevdiği kişiyle yeni yerler keşfetmek, farklı deneyimler yaşamak ve ortak hayaller kurmak ona çok çekici gelir.

Haliyle bu süreçte arkadaş planları biraz geri planda kalabilir. Çünkü Yay için yeni aşk, keşfedilecek yepyeni bir macera gibidir ve bazen eski rutinlerini fark etmeden ihmal edebilir.

Yani bir Yay burcu size aşıksa şunu unutmamalısınız, aşk macerasına fazla kapılıp sizi de bambaşka bir hayata sürükleyebilir! 

Terazi

Terazi

Terazi burcu uyum ve romantizm söz konusu olduğunda oldukça hassastır. Aşık olduğunda partneriyle arasında güzel bir denge kurmaya, birlikte kaliteli zaman geçirmeye ve ilişkinin her anını özel hale getirmeye çalışır.

İşte bu nedenle sosyal hayatında değişimler yaşanabilir. Arkadaşlarıyla yaptığı planları azaltıp sevgilisiyle daha fazla vakit geçirmeyi seçebilir. Çünkü Terazi için aşkın ilk dönemleri adeta kaçırılmaması gereken bir masal gibidir.

Tabii eğer bir Terazi burcu size aşıksa şunu bilmelisiniz, ilişkinin büyüsünü bozmamak için her şeyi değiştirmeye hazırdır! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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