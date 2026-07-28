Aşık Olunca Arkadaşlarını Unutan 4 Burç
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Sevgili mi, arkadaş mı? Karar vermek bir hayli zor, değil mi? Ancak bazılarımız için bu karar düşündüğünüz kadar zor değil. Çünkü onlar aşık olunca geri kalan her şey akıllarından uçuyor. Dostluğu ihmal etmek, bazen kendini tümüyle partnerine adamak, bazen de aşkın heyecanına kapılmak onlar için çok doğal. Peki, sevgilisi olunca dünyayı unutan ve dostlarını ghostlayan burçlar hangileri?
İşte detaylar!
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Aslan
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Akrep
Yay
Terazi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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