Aşık Olunca Arkadaşlarını Unutan 4 Burç

Aslan burcu aşık olduğunda sevgisini büyük yaşamayı sever. Sevdiği kişiyle vakit geçirmek, ona özel hissettirmek ve birlikte unutulmaz anılar biriktirmek onun için oldukça önemlidir. İlişkisi başladığında tüm enerjisini bu yeni heyecana yönlendirebilir.

İşte tam da bu yüzden arkadaşlarıyla plan yapmak yerine partneriyle yeni deneyimler yaşamayı tercih edebilir. Çünkü Aslan için aşk, sadece bir ilişki değil; hayatının en parlak sahnesidir. Bu yüzden bazen çevresindekilere “ortadan kayboldu” hissi verebilir.

Ama bir Aslan burcu size aşıksa şunu da unutmamalısınız, aşka kapılınca dünyasının merkezine sizi koyar!