Söz Veriyorlar Ama Tutamıyorlar: İşte Sözünü Tutamayan 4 Burç

Kolay kolay söz verir misiniz? Ya da verdiğiniz sözden döner misiniz? Bazen önemli olan sadece söz vermek değil, neye söz verdiğinizi de iyi düşünmektir.

Oysa bazı insanlar hem çok kolay söz verir hem de söz verirken sonunu pek düşünmez. Araya yeni planlar, değişen duygular ya da unutkanlık girince de verilen sözler havada kalır. İşte astrolojiye göre sözünü tutmakta diğerlerinden daha fazla zorlanan o 4 burç.