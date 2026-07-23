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Söz Veriyorlar Ama Tutamıyorlar: İşte Sözünü Tutamayan 4 Burç

Söz Veriyorlar Ama Tutamıyorlar: İşte Sözünü Tutamayan 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 14:29
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Kolay kolay söz verir misiniz? Ya da verdiğiniz sözden döner misiniz? Bazen önemli olan sadece söz vermek değil, neye söz verdiğinizi de iyi düşünmektir.

Oysa bazı insanlar hem çok kolay söz verir hem de söz verirken sonunu pek düşünmez. Araya yeni planlar, değişen duygular ya da unutkanlık girince de verilen sözler havada kalır. İşte astrolojiye göre sözünü tutmakta diğerlerinden daha fazla zorlanan o 4 burç.

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İkizler

İkizler

İkizler burcu söz verirken gerçekten tutacağına inanır. Hatta o an dünyanın en güvenilir insanı gibi görünür. 'Yarın kesin ararım.', 'Hafta sonu mutlaka geliriz.', 'Merak etme, ben hallederim.' cümlelerini söylerken aklında en ufak bir şüphe yoktur. Sorun şu ki, İkizler burcunun zihni bir sonraki gün bambaşka bir gündeme geçer. Bir başka arkadaşından gelen yeni teklif, son dakika çıkan bir plan ya da aniden aklına düşen başka bir fikir, verdiği sözü farkında bile olmadan ikinci plana atabilir.

En komik tarafı ise sözünü unuttuğunu siz hatırlattığınızda gerçekten şaşırmasıdır. 'Ben öyle mi demiştim?' ya da 'Aaa doğru ya!' cümlesi İkizler burcunda sık duyulur. Ama açıkça söyleyebiliriz ki kötü niyetli değildir. Sadece beyninde aynı anda yüzlerce sekme açıktır. Bu yüzden ona önemli bir konuda güvenecekseniz, bir gün önceden küçük bir hatırlatma mesajı atmanız hiç de fena bir fikir olmayacaktır.

Terazi

Terazi

Terazi burcu herkesi kırmamak için bazen aynı saate iki farklı plan bile koyabilir. Bir arkadaşına 'Kesin geliyorum.' derken, beş dakika sonra başka bir davete de 'Olur, neden olmasın?' diyebilir. Bunu bazen kimseyi üzmek istemediği için bazen de ne istediğine karar vermediği için yapar. Sonra mı? Elbette takvime bakınca küçük çaplı bir panik yaşar.

Üstelik son ana kadar karar değiştirme ihtimali de oldukça yüksektir. 'Hangisine gitsem?', 'Acaba öbürü alınır mı?' diye düşünürken zaman geçer ve verdiği sözlerden biri mutlaka havada kalır. Artık hepimizin bildiği gibi Terazi burcu için en zor şey seçim yapmaktır. Bu yüzden bazen sözünü tutamayan biri gibi görünse de, aslında en büyük savaşı kendi kararsızlığı ile verir. Belki de yarı yolda bırakılmış hissetmemek için ona karar vermesi için zaman vermelisiniz, “Emin misin?” diye sormayı unutmayın!

Yay

Yay

Yay burcu, iyimserliğin vücut bulmuş halidir. Bir konuda yardım istediğinizde büyük ihtimalle ilk cevabı 'Tabii ki, hallederiz.' olur. Çünkü o an gerçekten yapabileceğine inanır. Ancak takvim yaklaştıkça işler değişebilir. O hafta sonu aniden çıkan bir seyahat planı, arkadaş grubundan gelen cazip bir davet ya da 'Hazır hava da güzelken...' diye başlayan yeni bir macera arzusu, verdiği sözü kolayca gölgede bırakabilir.

Gerçi buna çok da şaşırmamak gerekir, zira Yay burcu için hayat sürprizlerle güzeldir. Bu yüzden planlara sıkı sıkıya bağlı kalmak ona göre değildir. Son dakikada iptal ettiğinde ise bunu dünyanın en doğal şeyi gibi anlatabilir. Üstelik öyle samimi özür diler ki çoğu zaman ona kızmak bile zorlaşır. Fakat onu uzun zamandır tanıyanlar bilir ki Yay burcundan söz almak kolaydır ama o sözü yerine getireceği günü tahmin etmek biraz şans işidir.

Balık

Balık

Balık burcu çoğu zaman sözünü tutamadığı için değil, herkese aynı anda yetişmeye çalıştığı için zor durumda kalır. Birisi yardım istediğinde 'Hayır' demek pek de ona göre değildir. Bu yüzden aslında vakti olmadığını bilse bile kabul eder, üstüne bir başkasına daha söz verir. Sonunda ise kendi omuzlarına taşıyamayacağı kadar yük yüklemiş olur.

Tabii bu durumda verdiği sözleri yetiştiremeyince en çok üzülen de yine kendisi olur. Telefonu açıp 'Çok özür dilerim, gerçekten vaktim olmadı.' diyen burçların başında Balık gelir. Çünkü kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemez. Kısacası eğer çevrenizde bir Balık burcu varsa, onun verdiği sözü tutamamasının sebebi umursamazlık değil, herkesi mutlu etmeye çalışırken kendini unutması olabilir. Belki de önce gerçekten nasıl olduğunu bilmeli ve onu anlamalısınız.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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