İstediğini Alana Kadar Durmuyorlar: Asla Vazgeçmeyen 4 Burç
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Bir hedef belirlediğinizde önünüze çıkan ilk engelde geri adım atanlardan mısınız, yoksa vazgeçmek sizin için hiçbir zaman bir seçenek değil mi?
Başarısızlığı bir son olarak değil, yeniden denemek için bir fırsat olarak görenler; istedikleri şey uğruna mücadele etmekten ve yollarına devam etmekten asla vazgeçmiyor. Astrolojiye göre ise kararlılıkları, hırsları ve mücadeleci yapılarıyla hedeflerine ulaşana kadar durmayan bazı burçlar bulunuyor. İşte o burçlar.
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Koç
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Aslan
Akrep
Oğlak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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