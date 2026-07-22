İstediğini Alana Kadar Durmuyorlar: Asla Vazgeçmeyen 4 Burç

Bir hedef belirlediğinizde önünüze çıkan ilk engelde geri adım atanlardan mısınız, yoksa vazgeçmek sizin için hiçbir zaman bir seçenek değil mi?

Başarısızlığı bir son olarak değil, yeniden denemek için bir fırsat olarak görenler; istedikleri şey uğruna mücadele etmekten ve yollarına devam etmekten asla vazgeçmiyor. Astrolojiye göre ise kararlılıkları, hırsları ve mücadeleci yapılarıyla hedeflerine ulaşana kadar durmayan bazı burçlar bulunuyor. İşte o burçlar.