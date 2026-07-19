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Kafalarının İçindeki Ses Hiç Susmuyor: Kendi Kendine Konuşan 4 Burç

Kafalarının İçindeki Ses Hiç Susmuyor: Kendi Kendine Konuşan 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 11:02
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Bazı insanların zihni hiç durmadan çalışır! Düşüncelerini sadece içinde yaşamakla yetinmez, aklından geçenleri kendi kendine seslendirerek adeta kendi iç dünyasıyla sohbet eder. Kimi geleceğe dair planlarını kafasında defalarca kurar, kimi yaşanabilecek ihtimalleri tek tek değerlendirir, kimi ise hayallerini zihninde büyütür.

Kafasının içindeki ses bir türlü susmayan bu kişiler, bazen çevresindeki konuşmaları bile duymayabilir! Astrolojiye göre, kendi kendine konuşmaya ve zihninde sürekli sohbet etmeye yatkın olan 4 burcu açıklıyoruz! Peki akıllarından ne geçiyor?

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İkizler

İkizler

İkizler burçlarının zihni adeta hiç susmayan bir radyo gibidir. Aklına gelen her fikri değerlendirmek, bir konuyu farklı açılardan ele almak ve hatta bazen kendi kendine tartışmak onlar için oldukça normaldir. Bir arkadaşına anlatacağı bir olayı önceden kafasında prova ederken ya da vereceği cevabı defalarca düşünürken bulabilirsiniz, onları! 

Zira onlar için kendi kendine konuşmak yalnızca bir alışkanlık değil, düşüncelerini toparlamanın bir yoludur. Kafasında sürekli yeni fikirler, sorular ve cevaplar dolaştığı için bazen en uzun sohbetlerini yine kendileriyle yapabilirler. Dışarıdan sessiz görünseler bile içeride büyük bir fikir alışverişi devam ediyor olabilir.

Başak

Başak

Başak burçları, kafasının içinde sürekli plan yapan ve tüm detayları en ince ayrıntısına kadar değerlendiren burçlardan biridir. Gün içinde yaşanan küçük bir olayı bile uzun uzun analiz edebilir, “Bunu farklı yapsam nasıl olurdu?” veya “Şimdi sıradaki adım ne olmalı?” diye kendi kendine konuşabilir. Onların zihni adeta hiç kapanmayan bir kontrol merkezi gibidir.

Her ihtimali önceden düşünmeyi sevdikleri için kendi kendilerine senaryolar kurmaları oldukça yaygındır. Bir sorun çıkmadan çözümünü bulmaya çalışan Başaklar, bazen kafalarında o kadar çok plan yapar ki iç sesleri adeta kişisel bir danışmana dönüşür. Tabii bu durum onları sürekli olumsuz ihtimalleri düşünmeye teşvik ederek biraz da zorlayabilir.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burçları geleceği planlamayı seven ve hedefleri konusunda oldukça kararlı kişiler olarak bilinir. Bu nedenle kafalarının içinde sık sık gelecek planları, yapılacaklar listeleri ve ulaşmak istedikleri hedeflerle ilgili konuşmalar döner. Özellikle de büyük bir karar vermeden önce kendi kendileriyle uzun toplantılar yapmaları şaşırtıcı değildir.

Kariyer, başarı ve hayat düzeni konusunda sürekli yeni planlar geliştiren Oğlak burçları, kendi iç seslerini bir yol haritası gibi kullanabilir. Bazen hem patron hem çalışan hem de motivasyon koçu kendileri olur. Kafalarının içinde düzenlenen bu toplantıların gündemi ise genellikle hiç bitmez. Yani, durduk yere size bambaşka bir konuda aklına gelen ilginç bir fikir verebilir ya da bir bütçe planı yapabilirler.

Balık

Balık

Balık burçları için kendi kendine konuşmak biraz da hayal dünyasında yolculuk yapmak gibidir. Duygularını, hayallerini ve aklından geçenleri kendi içlerinde büyütmeyi severler. Kafalarında bir hikaye kurabilir, geçmişte yaşanan bir konuşmayı yeniden düşünebilir veya gelecekte olmasını istedikleri anları hayal edebilirler.

Onların iç sesi bazen bir arkadaş, bazen bir senarist gibi çalışır. Hayal güçleri o kadar güçlüdür ki zaman zaman kendi dünyalarına dalıp çevrelerinden kopabilirler. Kafalarının içinde kurdukları o renkli dünya ise onlar için günlük hayatın küçük bir kaçış noktasıdır. Biz diyelim Alice Harikalar Dünyası, siz diyin 80 Günde Devri Alem...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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