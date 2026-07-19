Kafalarının İçindeki Ses Hiç Susmuyor: Kendi Kendine Konuşan 4 Burç
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Bazı insanların zihni hiç durmadan çalışır! Düşüncelerini sadece içinde yaşamakla yetinmez, aklından geçenleri kendi kendine seslendirerek adeta kendi iç dünyasıyla sohbet eder. Kimi geleceğe dair planlarını kafasında defalarca kurar, kimi yaşanabilecek ihtimalleri tek tek değerlendirir, kimi ise hayallerini zihninde büyütür.
Kafasının içindeki ses bir türlü susmayan bu kişiler, bazen çevresindeki konuşmaları bile duymayabilir! Astrolojiye göre, kendi kendine konuşmaya ve zihninde sürekli sohbet etmeye yatkın olan 4 burcu açıklıyoruz! Peki akıllarından ne geçiyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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