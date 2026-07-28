Japonya'da Meydana Gelen 7,1 Büyüklüğündeki Deprem Anından Korkutan Görüntüler Geldi

Japonya'nın güneyindeki Kyushu bölgesinde yer alan Kumamoto eyaletinde, 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı; Kumamoto başta olmak üzere Fukuoka, Nagazaki, Kagoshima ve Saga gibi çevre eyaletlerde de oldukça güçlü şekilde hissedildi. Depremin hemen ardından sahil şeritleri için yayımlanan tsunami uyarısı, deniz seviyesindeki riskin ortadan kalkmasıyla birlikte Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından kısa süre içinde kaldırıldı.

Bölgedeki yüksek hızlı tren seferleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulurken, yetkililer yakındaki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini açıkladı. Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bölgede titizlikle sürdürülürken, o anlardan görüntüler de gelmeye başladı.