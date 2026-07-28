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Japonya'da Meydana Gelen 7,1 Büyüklüğündeki Deprem Anından Korkutan Görüntüler Geldi

Japonya'da Meydana Gelen 7,1 Büyüklüğündeki Deprem Anından Korkutan Görüntüler Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 18:05

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Japonya'nın güneyindeki Kyushu bölgesinde yer alan Kumamoto eyaletinde, 7,1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı; Kumamoto başta olmak üzere Fukuoka, Nagazaki, Kagoshima ve Saga gibi çevre eyaletlerde de oldukça güçlü şekilde hissedildi. Depremin hemen ardından sahil şeritleri için yayımlanan tsunami uyarısı, deniz seviyesindeki riskin ortadan kalkmasıyla birlikte Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından kısa süre içinde kaldırıldı.

Bölgedeki yüksek hızlı tren seferleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulurken, yetkililer yakındaki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini açıkladı. Arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmaları bölgede titizlikle sürdürülürken, o anlardan görüntüler de gelmeye başladı.

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Bir başka noktada ise insanların sakinliği dikkat çekti.

Bir başka kullanıcı ise, 2016 depreminden sonra restorasyon sürecine alınan Kumamoto Kalesi'ni paylaştı.

Bir AVM'de kaydedilen görüntülerde insanların yere çökerek kendilerini koruduğu görüldü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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