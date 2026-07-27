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Motosiklet Sürücüsü Yol Kenarında Başlayan Orman Yangınını Elleriyle Söndürdü

Motosiklet Sürücüsü Yol Kenarında Başlayan Orman Yangınını Elleriyle Söndürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 13:11

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Yaz aylarında sıcakların artmasıyla, bir anlık hatalarla başlayan küçük yangınlar büyük orman facialarına dönüşebiliyor. Çoğu zaman duyarsızca atılan bir izmarit ya da cam kırığı, rüzgarın etkisiyle saniyeler içinde alevlerin yayılmasına neden oluyor. Böyle anlarda ilk müdahalenin hızı ve çevredeki insanların duyarlılığı hayati önem taşıyor. 

Motosikletiyle otobanda seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki otluk alanda yangın başladığını fark etti. Kask kamerası kayıttayken hemen motorunu kenara çeken sürücü, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yangını elleriyle söndürdüğü anlar, takdir topladı.

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Yaz aylarında otoban kenarlarındaki kuru otlar adeta birer barut fıçısına dönüşür.

Yaz aylarında otoban kenarlarındaki kuru otlar adeta birer barut fıçısına dönüşür.

Yoldan geçen araçlardan atılan henüz sönmemiş sigara izmaritleri veya yol kenarına bırakılan cam şişelerin mercek etkisi yapması, yangınların en temel sebepleri arasında yer alıyor. Araçların egzozundan çıkan kıvılcımlar bile aşırı sıcak havalarda kuru otları tutuşturmaya yetebiliyor. Videoda da görüldüğü üzere, rüzgarın esiş yönü ve alanın eğimi alevlerin büyümesinde doğrudan rol oynuyor. Yangına ilk anda müdahale edilmediğinde, alevler metrelerce uzaklığa ulaşıp yakındaki ormanlık alanlara veya yerleşim yerlerine sıçrayabiliyor. Bu tür durumlarda sürücülerin gösterdiği bireysel refleksler, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının kontrol dışına çıkmasını engellemede kritik bir eşik oluşturuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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