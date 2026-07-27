Motosiklet Sürücüsü Yol Kenarında Başlayan Orman Yangınını Elleriyle Söndürdü

Yaz aylarında sıcakların artmasıyla, bir anlık hatalarla başlayan küçük yangınlar büyük orman facialarına dönüşebiliyor. Çoğu zaman duyarsızca atılan bir izmarit ya da cam kırığı, rüzgarın etkisiyle saniyeler içinde alevlerin yayılmasına neden oluyor. Böyle anlarda ilk müdahalenin hızı ve çevredeki insanların duyarlılığı hayati önem taşıyor.

Motosikletiyle otobanda seyir halinde olan bir sürücü, yol kenarındaki otluk alanda yangın başladığını fark etti. Kask kamerası kayıttayken hemen motorunu kenara çeken sürücü, alevlere kendi imkanlarıyla müdahale ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Yangını elleriyle söndürdüğü anlar, takdir topladı.