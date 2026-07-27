Polis Adaylarının Biber Gazı Eğitimi Sırasında Yaşadığı Zor Anlar

Biber gazının ana maddesi olan Oleoresin Capsicum, acı biberlerden elde edilen doğal ama son derece etkili bir kimyasaldır. Göze ve mukoza zarlarına temas ettiği anda şiddetli yanma, istemsiz göz kapanması, geçici körlük, öksürük ve nefes darlığına yol açar. Polis teşkilatlarında ve kolluk kuvveti akademilerinde uygulanan biber gazı eğitimi, sadece bir 'dayanıklılık testi' değildir. Temel amaç, bir müdahale esnasında kazara veya doğrudan biber gazına maruz kalan personelin paniğe kapılmadan görevini yapmaya devam edebilmesini sağlamaktır. Gazın etkisiyle görme yetisi büyük oranda kısıtlanan adayın, şüpheliyi etkisiz hale getirme ve kelepçeleme becerilerini refleks haline getirmesi hedeflenir.

Peki bu zorlu maruziyet sonrasında gazın etkisi nasıl en hızlı şekilde azaltılır?

Gözleri Ovuşturmamak: Gaz temas ettiğinde yapılan en büyük hata gözleri ovmaktır. Bu eylem, mikro parçacıkların korneaya daha fazla nüfuz etmesine ve tahrişin artmasına neden olur.

Bol Su ve Hava Akışı: Temas sonrası ilk adım, adayın rüzgara karşı durarak hava akışından faydalanması ve gözlerini bol su ile temizlemesidir.

Bebek Şampuanı Kullanımı: Yağ bazlı olan OC maddesini ciltten temizlemek için su tek başına yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle göz yakmayan bebek şampuanları ve özel temizleyiciler kullanılarak ciltteki yağ tabakası çözülür.

Sakin Kalmak ve Derin Nefes Almak: Gazın yarattığı solunum sıkıntısı genellikle psikolojik panikle katlanır. Ağızdan yavaş ve kontrollü nefes almak, solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olur.