Polis Adaylarının Biber Gazı Eğitimi Sırasında Yaşadığı Zor Anlar

Polislik sadece yüksek fiziksel kondisyon değil, aynı zamanda kriz anlarında saniyeler içinde doğru karar verebilme yeteneği de gerektiriyor. Polis adayları, görev sırasında karşılaşabilecekleri her türlü fiziksel ve psikolojik baskıya karşı özel eğitimlerden geçiyor. Bu eğitimlerin en çetin aşamalarından biri ise doğrudan gözleri hedef alan kimyasal müdahalelerle mücadele etmek. Biber gazına maruz kalan bir kolluk görevlisinin bilincini ve odağını koruyabilmesi hayati önem taşıyor.
Polis Akademisi adaylarının zorlu biber gazı eğitiminde yaşadığı anlar paylaşıldı. Doğrudan yüzlerine biber gazı sıkılan adayların parkuru tamamlama, kelepçe takma ve ardından gazın etkisini temizleme süreçleri izlerken bile nefes kesti.
Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, fiziksel sınırlarını zorlayarak mesleğin getirdiği en zorlu sınavlarından birini geride bırakmış oluyor.
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