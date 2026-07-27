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Polis Adaylarının Biber Gazı Eğitimi Sırasında Yaşadığı Zor Anlar

Polis Adaylarının Biber Gazı Eğitimi Sırasında Yaşadığı Zor Anlar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 08:59 Son Güncelleme: 27.07.2026 - 09:03

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Polislik sadece yüksek fiziksel kondisyon değil, aynı zamanda kriz anlarında saniyeler içinde doğru karar verebilme yeteneği de gerektiriyor. Polis adayları, görev sırasında karşılaşabilecekleri her türlü fiziksel ve psikolojik baskıya karşı özel eğitimlerden geçiyor. Bu eğitimlerin en çetin aşamalarından biri ise doğrudan gözleri hedef alan kimyasal müdahalelerle mücadele etmek. Biber gazına maruz kalan bir kolluk görevlisinin bilincini ve odağını koruyabilmesi hayati önem taşıyor.

Polis Akademisi adaylarının zorlu biber gazı eğitiminde yaşadığı anlar paylaşıldı. Doğrudan yüzlerine biber gazı sıkılan adayların parkuru tamamlama, kelepçe takma ve ardından gazın etkisini temizleme süreçleri izlerken bile nefes kesti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/Da0-Ow...
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Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, fiziksel sınırlarını zorlayarak mesleğin getirdiği en zorlu sınavlarından birini geride bırakmış oluyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, fiziksel sınırlarını zorlayarak mesleğin getirdiği en zorlu sınavlarından birini geride bırakmış oluyor.

Biber gazının ana maddesi olan Oleoresin Capsicum, acı biberlerden elde edilen doğal ama son derece etkili bir kimyasaldır. Göze ve mukoza zarlarına temas ettiği anda şiddetli yanma, istemsiz göz kapanması, geçici körlük, öksürük ve nefes darlığına yol açar. Polis teşkilatlarında ve kolluk kuvveti akademilerinde uygulanan biber gazı eğitimi, sadece bir 'dayanıklılık testi' değildir. Temel amaç, bir müdahale esnasında kazara veya doğrudan biber gazına maruz kalan personelin paniğe kapılmadan görevini yapmaya devam edebilmesini sağlamaktır. Gazın etkisiyle görme yetisi büyük oranda kısıtlanan adayın, şüpheliyi etkisiz hale getirme ve kelepçeleme becerilerini refleks haline getirmesi hedeflenir.

Peki bu zorlu maruziyet sonrasında gazın etkisi nasıl en hızlı şekilde azaltılır?

Gözleri Ovuşturmamak: Gaz temas ettiğinde yapılan en büyük hata gözleri ovmaktır. Bu eylem, mikro parçacıkların korneaya daha fazla nüfuz etmesine ve tahrişin artmasına neden olur.

Bol Su ve Hava Akışı: Temas sonrası ilk adım, adayın rüzgara karşı durarak hava akışından faydalanması ve gözlerini bol su ile temizlemesidir.

Bebek Şampuanı Kullanımı: Yağ bazlı olan OC maddesini ciltten temizlemek için su tek başına yeterli gelmeyebilir. Bu nedenle göz yakmayan bebek şampuanları ve özel temizleyiciler kullanılarak ciltteki yağ tabakası çözülür.

Sakin Kalmak ve Derin Nefes Almak: Gazın yarattığı solunum sıkıntısı genellikle psikolojik panikle katlanır. Ağızdan yavaş ve kontrollü nefes almak, solunum yollarının rahatlamasına yardımcı olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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