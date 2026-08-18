Umut Oğuz Kimdir? Umut Oğuz’un Kardeşi Okan Oğuz’a Ne Oldu?

Umut Oğuz, uzun yıllardır tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer alan deneyimli oyunculardan olarak hafızalardaki yerini koruyor. 2 Temmuz 1977’de Ankara’da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü ile Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyeri ise doğrudan sahnede başlamadı. Bir dönem otellerde çalışan Oğuz, burada komedi yeteneğinin fark edilmesi üzerine animasyon ekibine katıldı. Bu deneyim zamanla onu tiyatroya yönlendirdi ve profesyonel oyunculuk kariyerinin temelleri de böyle atılmış oldu.