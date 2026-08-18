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Umut Oğuz Kimdir? Umut Oğuz’un Kardeşi Okan Oğuz’a Ne Oldu?

Umut Oğuz Kimdir? Umut Oğuz’un Kardeşi Okan Oğuz’a Ne Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 15:24
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“Adanalı” dizisinde canlandırdığı Fiko karakteriyle tanınan Umut Oğuz’un kardeşi Okan Oğuz trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Okan Oğuz’un yoğun bakımda tedavi altına alınması, durumun ciddiyetini de ortaya koydu. Yaşanan gelişme sonrası Umut Oğuz’un kardeşinin sağlık durumu merak edilirken, oyuncunun hayatı ve kariyeri de yeniden araştırılmaya başlandı. Peki Umut Oğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyunculuk kariyerinde hangi yapımlarda yer aldı, özel hayatıyla ilgili neler biliniyor? Kardeşi Okan Oğuz kimdir ve trafik kazasının ardından sağlık durumuyla ilgili hangi bilgiler paylaşıldı?

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Umut Oğuz Kimdir?

Umut Oğuz Kimdir?

Umut Oğuz, uzun yıllardır tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer alan deneyimli oyunculardan olarak hafızalardaki yerini koruyor. 2 Temmuz 1977’de Ankara’da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü ile Marmara Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyeri ise doğrudan sahnede başlamadı. Bir dönem otellerde çalışan Oğuz, burada komedi yeteneğinin fark edilmesi üzerine animasyon ekibine katıldı. Bu deneyim zamanla onu tiyatroya yönlendirdi ve profesyonel oyunculuk kariyerinin temelleri de böyle atılmış oldu.

Umut Oğuz'un Oyunculuk Kariyeri

Umut Oğuz'un Oyunculuk Kariyeri

Sanatçı, 1999 yılında Ahmet Gülhan’ın keşfiyle tiyatro sahnelerine adım attı ve ardından çok sayıda oyunda rol aldı. Ekranlardaki asıl çıkışını ise 2008 yılında başlayan “Adanalı” dizisinde canlandırdığı Fiko karakteriyle yakaladı; bu rol onu geniş kitlelere tanıttı. Sonraki yıllarda “Kertenkele” ve “Bahtiyar Ölmez” gibi dizilerde rol alan oyuncu, sinema tarafında da “Süpertürk”, “Dursun Çavuş” ve “Figüran” gibi pek çok yapımda görev üstlendi.

Umut Oğuz’un Özel Hayatı

Umut Oğuz’un Özel Hayatı

Umut Oğuz, model ve oyuncu Sevilay Tilda Oğuz ile 2018 yılında evlendi. Çiftin 2019’da dünyaya gelen Dora adında bir oğlu var. Çiftin ayrılık kararı almasının ardından çekişmeli boşanma süreçleri hala devam etmekte.

Umut Oğuz’un Kardeşi Okan Oğuz Kimdir, Neden Yoğun Bakıma Alındı?

Umut Oğuz’un Kardeşi Okan Oğuz Kimdir, Neden Yoğun Bakıma Alındı?

Umut Oğuz’un kardeşi Okan Oğuz, Kanal D’de yayınlanan “Daha 17” dizisinin çekimlerinde drone operatörü olarak görev alıyordu. Söke-Milas karayolunda bugün meydana gelen kazada, sete gitmek üzere bindiği yolcu otobüsünün bir TIR’la çarpışması sonucu yaralandı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 18 yolcunun ise yaralandığı bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarılan Okan Oğuz’un vücudunda kırıklar tespit edildi ve ameliyat öncesinde yoğun bakıma alındı. Oğluyla birlikte Alanya’da tatilde bulunan Umut Oğuz, haberi alır almaz kardeşinin yanına gitmek için yola çıktı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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