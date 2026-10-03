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1830'lardan Kalma Tünel Kitabın İçinden Minyatür Dünya Çıktı

1830'lardan Kalma Tünel Kitabın İçinden Minyatür Dünya Çıktı

Vera
Vera - Onedio Üyesi
03.10.2026 - 19:15 Son Güncelleme: 03.10.2026 - 19:56

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Fotoğrafın henüz yaygınlaşmadığı dönemlerde insanlar, uzak şehirleri ve anıtsal yapıları gözlerinin önüne getirebilmek için kağıttan yararlanılarak yapılan oldukça yaratıcı yöntemler geliştirilmişti. 'Tünel kitap' ya da 'peepshow' olarak bilinen bu eserlerde birbirinin ardına yerleştirilen ve kenarlarından körük gibi katlanan kağıt katmanları, kapaktaki küçük bir delikten bakıldığında güçlü bir derinlik yanılsaması yaratıyor. Haliyle aradan yüzyıllar geçse bile kapağı açılıp bakıldığı anda izleyeni şaşırtmayı başarıyor.

1830'lardan kalma bir tünel kitabı yakından gösteren görüntüler, kapak açıldığında kağıt katmanlarının arasından nasıl bir dünyanın çıktığını gözler önüne serdi. Anıtsal bir kemerli yapı, yeşil yapraklarla örülmüş bir geçit ve bu manzarada gezinen kadın ve erkek figürleri sırayla belirirken, kapaktaki küçük delikten bakıldığında tüm bu katmanların tek bir sahnede birleşerek avuç içi kadar bir alana sığan, derinliği gerçek gibi hissettiren minyatür bir dünyaya dönüştüğü görüldü. Görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

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Vera
Vera
Onedio Üyesi
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