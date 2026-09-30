ABD'de Herkesin Kendine Türk Dediği Okul "Sultan High School"un Hikayesi

ABD'de lise hayatı dışarıdan bakıldığında oldukça renkli gözüküyor. Özellikle spor müsabakaları adeta bir karnaval havasında geçiyor. Amerika'da bir lisenin maskotunun fesli ve kılıçlı bir Türk askeri olduğunu, okulun adının ise 'Sultan High School' olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu okulda hiç Türk öğrenci yok! Peki bu hikaye nereden geliyor?

ABD'de yaşayan bir içerik üreticisi, kendi yaşadığı eyaletteki Sultan kasabasında bulunan Sultan High School'a giderek okul yetkilileriyle görüştü. Yetkililerin bile tam olarak bilmediği bu isimlendirmenin kaynağını araştıran içerik üreticisi, kasabanın tarihi arşivlerini tarayarak bu benzersiz hikayeyi takipçileriyle paylaştı.

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