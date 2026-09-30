ABD'de Herkesin Kendine Türk Dediği Okul "Sultan High School"un Hikayesi

ABD'de lise hayatı dışarıdan bakıldığında oldukça renkli gözüküyor. Özellikle spor müsabakaları adeta bir karnaval havasında geçiyor. Amerika'da bir lisenin maskotunun fesli ve kılıçlı bir Türk askeri olduğunu, okulun adının ise 'Sultan High School' olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu okulda hiç Türk öğrenci yok! Peki bu hikaye nereden geliyor?
ABD'de yaşayan bir içerik üreticisi, kendi yaşadığı eyaletteki Sultan kasabasında bulunan Sultan High School'a giderek okul yetkilileriyle görüştü. Yetkililerin bile tam olarak bilmediği bu isimlendirmenin kaynağını araştıran içerik üreticisi, kasabanın tarihi arşivlerini tarayarak bu benzersiz hikayeyi takipçileriyle paylaştı.
Amerika’daki bir kasaba ve lise nasıl oldu da Türk kimliğiyle bu kadar özdeşleşti?
Her şey 1880’li yıllarda kasabanın kurulduğu döneme kadar uzanıyor. O yıllarda bölgede yaşayan Kızılderili kabilelerinden birinin lideri olan Sel-Tult isimli şefin adı, bölgeye gelen göçmenler ve yetkililer tarafından İngilizceye kolayca tercüme edilemeyip telaffuz edilemediği için 'Sultan' olarak çevrilmiş. Kasaba adını bu Kızılderili şefinden alırken, zamanla kurulan lise de kasabanın adını taşıyarak Sultan High School haline gelmiş.
Ancak hikayenin en dikkat çekici kısmı sadece kasabanın adı değil. Okulun spor takımlarının ve öğrencilerinin kendilerine 'Turks' demesi ve bir Türk figürünü maskot olarak benimsemeleri. Amerika genelindeki liselerde maskot olarak genellikle kedi, köpek veya ayı gibi hayvan figürleri seçilirken, bu okulda fesli, kılıçlı ve pala bıyıklı geleneksel bir Türk askeri figürü maskot olarak kullanılıyor. Okulun duvarlarını süsleyen devasa Türk çizimleri ve ponpon kızların önünde duran 'TURKS' yazılı panolar, dışarıdan bakan herhangi biri için adeta bir sürpriz niteliğinde.
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