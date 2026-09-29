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TürkStar Yarışmasında Söylediği Bayhan Şarkısıyla Hafızalarımıza Kazınan Ergün Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

TürkStar Yarışmasında Söylediği Bayhan Şarkısıyla Hafızalarımıza Kazınan Ergün Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.09.2026 - 19:15

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Günümüzde pek çok yarışma programı var fakat televizyon yarışmalarıyla ilk tanıştığımız dönemlerde her bir yarışma o günün tüm gündemini kaplıyordu. Yarışmacıların her biri ise adeta ayrı birer fenomene dönüşüyordu. Zaman zaman her birimiz o dönemki yarışmacıları hatırlayıp 'Şimdi ne yapıyordur acaba?' diye aklımızdan geçiriyoruz. Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri de efsane yarışma Popstar'ın ardından başlayan Türkstar yarışmasıydı.

Elbette Türkstar'ın en unutulmaz ismi, küçük yaşı ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Ergün'dü. Yarışma sahnesine çıkıp Bayhan'ın ikonikleşen tarzıyla şarkı söylemeye çalıştığı anlar, milyonları ekran başına kilitlemiş ve internetin unutulmaz arşiv videoları arasında yerini almıştı. Türkstar Ergün yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ergün'ün son halini görenler ise 'Hiç değişmemiş' yorumunda bulundu.

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Aynı neşe, aynı gülümseme.

Aynı neşe, aynı gülümseme.

Yıllar sonra sokakta karşılaşılan Ergün, çocukluk yıllarındaki o neşeli ve cana yakın tavırlarından hiçbir şey kaybetmemiş. Sokakta kendisini tanıyan ve seslenen içerik üreticisine büyük bir coşkuyla koşan Ergün, samimi sarılması ve neşeli sohbetiyle izleyenlerin içini yine ısıttı. Sokak satıcılığı yaparak geçimini sağlayan Ergün, poşetindeki ürünleri gösterirken hayat mücadelesini de gözler önüne serdi. İşlerinin durumu sorulduğunda şükrederek mütevazı yanıtlar veren Ergün'ün tüm ürünlerini satın alan içerik üreticisi, ona destek olarak güzel bir jest yaptı. Aldığı destek karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Ergün'ün o anlardaki sevinci izleyicileri hem gülümsetti hem de bir dönemin fenomen haline getirilen isimlerinin bugünkü yaşam koşulları üzerine düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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