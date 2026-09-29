TürkStar Yarışmasında Söylediği Bayhan Şarkısıyla Hafızalarımıza Kazınan Ergün Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Günümüzde pek çok yarışma programı var fakat televizyon yarışmalarıyla ilk tanıştığımız dönemlerde her bir yarışma o günün tüm gündemini kaplıyordu. Yarışmacıların her biri ise adeta ayrı birer fenomene dönüşüyordu. Zaman zaman her birimiz o dönemki yarışmacıları hatırlayıp 'Şimdi ne yapıyordur acaba?' diye aklımızdan geçiriyoruz. Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri de efsane yarışma Popstar'ın ardından başlayan Türkstar yarışmasıydı.

Elbette Türkstar'ın en unutulmaz ismi, küçük yaşı ve sempatik tavırlarıyla hafızalara kazınan Ergün'dü. Yarışma sahnesine çıkıp Bayhan'ın ikonikleşen tarzıyla şarkı söylemeye çalıştığı anlar, milyonları ekran başına kilitlemiş ve internetin unutulmaz arşiv videoları arasında yerini almıştı. Türkstar Ergün yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ergün'ün son halini görenler ise 'Hiç değişmemiş' yorumunda bulundu.

Kaynak