Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Samet Asutay Bursa Ormanlarında Geyik Sürüsü Görüntüledi

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Doğada vakit geçirmek, şehir hayatının gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaşmak her zaman insan zihnini tazeleyen en doğal kaçış yollarından biri. Elbette bu, doğa fotoğrafçıları için bambaşka bir tutku. Ormanın derinliklerine adım attığımız anda kendimizi bambaşka bir dünyada gibi hissediyoruz. Haliyle bu dünya bambaşka sürprizler de barındırıyor.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay,Bursa’da unutulmaz bir an yaşadı. Ormanlık alanda aniden karşısına çıkan geyik sürüsünü anbean kaydetmeyi başaran Asutay, doğanın bu büyüleyici anlarını takipçileriyle paylaştı.
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"Her şey bir anda oldu, nefesim kesildi işte muhteşem karşılaşma"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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