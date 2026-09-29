Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Samet Asutay Bursa Ormanlarında Geyik Sürüsü Görüntüledi

Samet Asutay, Bursa ormanlarında ağaçların arasından bir anda beliren geyik sürüsünün zarafetle ve hızla ilerleyişini 'Her şey bir anda oldu, nefesim kesildi; işte muhteşem karşılaşma!' notuyla paylaştı. Türkiye'deki geyik popülasyonu ve özellikle Marmara Bölgesi'nin biyoçeşitliliği düşünüldüğünde, bir geyik sürüsüne bu kadar yakın mesafeden ve doğal ortamlarında rastlamak son derece nadir bir durum. Doğal yaşam alanlarının korunması, bu asil canlıların nesillerini güvenle sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yaban hayatı fotoğrafçılarının sabırla ve doğaya saygıyla yürüttüğü bu çalışmalar, bize ormanlarımızın yaşayan canlı haritasını ve korumamız gereken doğal zenginliklerimizi bir kez daha hatırlatıyor.