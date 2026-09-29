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Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Samet Asutay Bursa Ormanlarında Geyik Sürüsü Görüntüledi

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Samet Asutay Bursa Ormanlarında Geyik Sürüsü Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.09.2026 - 18:42 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 20:02

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Doğada vakit geçirmek, şehir hayatının gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaşmak her zaman insan zihnini tazeleyen en doğal kaçış yollarından biri. Elbette bu, doğa fotoğrafçıları için bambaşka bir tutku. Ormanın derinliklerine adım attığımız anda kendimizi bambaşka bir dünyada gibi hissediyoruz. Haliyle bu dünya bambaşka sürprizler de barındırıyor. 

Yaban hayatı fotoğrafçısı Samet Asutay,Bursa’da  unutulmaz bir an yaşadı. Ormanlık alanda aniden karşısına çıkan geyik sürüsünü anbean kaydetmeyi başaran Asutay, doğanın bu büyüleyici anlarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dd0rvfIs7cZ/
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"Her şey bir anda oldu, nefesim kesildi işte muhteşem karşılaşma"

"Her şey bir anda oldu, nefesim kesildi işte muhteşem karşılaşma"

Samet Asutay, Bursa ormanlarında ağaçların arasından bir anda beliren geyik sürüsünün zarafetle ve hızla ilerleyişini 'Her şey bir anda oldu, nefesim kesildi; işte muhteşem karşılaşma!' notuyla paylaştı. Türkiye'deki geyik popülasyonu ve özellikle Marmara Bölgesi'nin biyoçeşitliliği düşünüldüğünde, bir geyik sürüsüne bu kadar yakın mesafeden ve doğal ortamlarında rastlamak son derece nadir bir durum. Doğal yaşam alanlarının korunması, bu asil canlıların nesillerini güvenle sürdürebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yaban hayatı fotoğrafçılarının sabırla ve doğaya saygıyla yürüttüğü bu çalışmalar, bize ormanlarımızın yaşayan canlı haritasını ve korumamız gereken doğal zenginliklerimizi bir kez daha hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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