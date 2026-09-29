Futbol Dünyasını Sarsan Karar: Manchester City Mali Kuralları İhlal Etmekten Suçlu Bulundu

Premier Lig yönetimi, Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında tam dokuz sezon boyunca finansal fair play ve sürdürülebilirlik kurallarını sistematik bir şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Bağımsız bir komisyon tarafından yürütülen detaylı incelemeler sonucunda, mavi-beyazlı ekibin yöneltilen mali suçlamaların tamamından mahkum edildiği bildirildi. Böylece İngiliz basınında günlerdir konuşulan iddialar doğrulanmış oldu.

Komisyonun raporuna göre, kulüp yönetimi bu yıllar içinde gelirlerini yüksek göstermek ve giderlerini gizlemek amacıyla sahte sponsorluk anlaşmalarına imza attı. Kağıt üzerinde görünen sponsorluk bedellerinin çok küçük bir kısmı ilgili şirketler tarafından ödenirken, asıl büyük finansman doğrudan kulübün sahibi olan Abu Dabi United Group tarafından gizlice sağlandı. Oyuncuların imaj hakları üzerinden de benzer oyunlar oynandığı ve yaklaşık 900 milyon sterlinlik devasa bir meblağın bu şekilde kılıfına uydurularak maliyetlerin düşük gösterildiği tespit edildi. Bu gizli para akışı sayesinde kulüp, hem İngiltere Ligi hem de UEFA'nın belirlediği harcama limitlerini aslında çok büyük farklarla aşmış olmasına rağmen, hesap denetçilerine sahte belgeler sunarak kurallara uyuyormuş gibi bir tablo çizdi.

Kulübün ihlalleri sadece mali usulsüzlüklerle de sınırlı kalmadı. Dört yıl süren detaylı soruşturma sürecinde Manchester City yönetiminin, yetkililerle iş birliği yapmaktan kaçındığı ve gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek için koordineli bir çaba gösterdiği de kanıtlandı. Soruşturmayı baltalamaya yönelik yöneltilen dört suçlamanın üçü komisyon tarafından haklı bulundu.

Premier Lig İcra Kurulu Başkanı Richard Masters, alınan bu kararı lig tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdi. Masters, geride kalan yaklaşık on yıl boyunca kuralların nasıl planlı bir şekilde çiğnendiğinin artık gün yüzüne çıktığını belirterek, ligin bu davanın peşini bırakmamasının ne kadar doğru bir hamle olduğunu vurguladı. Futbolun adil ve rekabetçi yapısını korumanın temel görevleri olduğunu hatırlatan Masters, kulüplerin kendi onayladıkları kurallara uymasını sağlamak için bu zorlu süreci sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.

Tüm bu suçlamaların kesinleşmesine rağmen, Manchester City'ye verilecek ceza henüz açıklanmadı. İhlallerin sabit görülmesinin doğrudan bir ceza anlamına gelmediğini belirten lig yönetimi, yaptırımların bağımsız komisyon önünde yapılacak ayrı ve gizli bir oturumda belirleneceğini duyurdu. İngiliz devinin ise alınan bu ağır kararlara 2 Ekim tarihine kadar itiraz etme hakkı bulunuyor. Premier Lig yönetimi, olası itirazlar ve ceza açıklamaları da dahil olmak üzere tüm sürecin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.