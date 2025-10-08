Dilan Polat Kimdir? Dilan Polat Neden Gözaltına Alındı?

21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Dilan Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Henüz genç yaşta annesini kaybeden Polat, bir süre teyzeleri tarafından büyütüldü. İş hayatına doğum fotoğrafçılığıyla adım attı ve bu alanda birçok ünlü ismin fotoğraflarını çekti. Fotoğrafçılıktan kazandığı başarıyı güzellik sektörüne taşıyan Polat, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkezleriyle kısa sürede tanınır hale geldi.

Zamanla sosyal medyada aktif hale gelen Dilan Polat, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Lüks yaşam tarzı, kullandığı ürünler ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak bu parıltılı dönemin ardından iş ve mali geçmişine dair iddialar gündeme geldi. Polat, yaptığı açıklamalarda yaşadığı zorlukları da sık sık dile getirmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü gözyaşları içinde anlatmıştı.

Dilan Polat Kaç Yaşında?

21 Temmuz 1990 doğumlu olan Polat 35 yaşındadır.

Dilan Polat Nereli?

Dilan Polat, İstanbul doğumludur. Uzun yıllar burada yaşayan Polat, hem kişisel hayatını hem de tüm iş faaliyetlerini İstanbul’da sürdürdü.