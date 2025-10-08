onedio
Dilan Polat Kimdir? Dilan Polat Neden Gözaltına Alındı?

Dilan Polat Kimdir? Dilan Polat Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
08.10.2025 - 08:58
08.10.2025 - 08:58

Bir dönem lüks yaşam tarzıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat, bu kez yine adli bir süreçle haber oldu. Eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Polat, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Gelişmenin ardından “Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı?” soruları yeniden gündeme taşındı.

Dilan Polat Kimdir?

Dilan Polat Kimdir?

21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Dilan Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Henüz genç yaşta annesini kaybeden Polat, bir süre teyzeleri tarafından büyütüldü. İş hayatına doğum fotoğrafçılığıyla adım attı ve bu alanda birçok ünlü ismin fotoğraflarını çekti. Fotoğrafçılıktan kazandığı başarıyı güzellik sektörüne taşıyan Polat, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkezleriyle kısa sürede tanınır hale geldi.

Zamanla sosyal medyada aktif hale gelen Dilan Polat, paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Lüks yaşam tarzı, kullandığı ürünler ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çekti. Ancak bu parıltılı dönemin ardından iş ve mali geçmişine dair iddialar gündeme geldi. Polat, yaptığı açıklamalarda yaşadığı zorlukları da sık sık dile getirmiş, annesinin babası tarafından öldürüldüğünü gözyaşları içinde anlatmıştı.

Dilan Polat Kaç Yaşında?

21 Temmuz 1990 doğumlu olan Polat 35 yaşındadır.

Dilan Polat Nereli?

Dilan Polat, İstanbul doğumludur. Uzun yıllar burada yaşayan Polat, hem kişisel hayatını hem de tüm iş faaliyetlerini İstanbul’da sürdürdü.

Dilan Polat Gözaltına mı Alındı?

Dilan Polat Gözaltına mı Alındı?

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 7 Ekim sabahı polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı. Çekmeköy’deki lüks villalarına sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Operasyonun ardından çift, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltı haberini ilk olarak gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Saymaz, paylaşımında “Dilan ve Engin Polat, Çekmeköy’deki villalarından iki polis ve bir jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.” ifadelerine yer verdi.

Polat çifti, daha önce kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Ancak devam eden soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin ortaya çıkmasıyla süreç yeniden hareketlendi.

