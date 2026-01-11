onedio
Taşacak Bu Deniz'e Aniden Veda Etmişti: Dizinin Şükriye'si Ulviye Karaca Diziden Çıkarıldı mı?

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
11.01.2026 - 09:49

TRT 1'in reytinglerin altını üstüne getiren dizisi Taşacak Bu Deniz'de heyecan sürüyor. Bir haftalık aranın ardından ekranlara geri dönen Taşacak Bu Deniz'de yaşananların yanı sıra dün akşam alınan bir haber izleyiciyi şaşırttı. Dizinin Şükriye'si Ulviye Karaca, veda paylaşımı yaparak kafaları karıştırdı. Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca diziden neden ayrıldı sorusu gündem olurken gerçek ortaya çıktı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Yılbaşı arası veren Taşacak Bu Deniz, 9 Ocak Cuma günü 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük ilgi gören dizide ortalık yeniden karıştı ve 14. bölüm şimdiden merak uyandırdı. 

Bölümün yayınlanmasının ardından dizinin Şükriye'si Ulviye Karaca dün akşam yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.Ulviye Karaca, Taşacak Byu Deniz'den ayrıldığını açıkladı.

"Taşacak Bu Deniz'in Şükriye'si Ulviye Karaca diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?" soruları gelirken ilk açıklama oyuncudan geldi.

Ulviye Karaca, kendisine yapılan 'Dizideki rolünüz sona mı erdi? Yoksa siz mi diziden çıkarılmayı talep ettiniz?' sorusuna 'Benim talebimdir' diyerek cevap verdi. Diziden ayrılışı senaryoda nasıl işlenecek ve Şükriye'ye ne oldu konusu merak edilirken cevabı çok yakında izleyeceğimiz ortaya çıktı.

